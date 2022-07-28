Данилишин рассказал о перспективах банковского кредитования — Finance.ua

Данилишин рассказал о перспективах банковского кредитования Сегодня 21:00 — Кредит&Депозит

Несмотря на избыток ликвидности, банки осторожно оценивают перспективы банковского кредитования.

Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

По результатам опроса Национального банка, в ІІІ квартале банки прогнозируют незначительное возобновление спроса на все типы корпоративных кредитов, в частности на краткосрочные и гривневые займы, больше всего для МСП.

При этом в следующие 12 месяцев сокращения корпоративного портфеля ожидают 56% финучреждений, что является самым плохим показателем с 2020 года. Оценка перспектив потребительского кредитования по сравнению с I кварталом несколько улучшилась, хотя 63% банков по-прежнему считают, что портфель уменьшится.

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Текущий опрос, по оценкам банков, зафиксировал ухудшение качества кредитов и домохозяйствам, и корпорациям. В результате стандарты кредитования для всех видов корпоративных ссуд усиливаются второй раунд опроса подряд.

Больше всего — для долгосрочных, валютных кредитов и займов крупному бизнесу. В ІІІ квартале финансовые учреждения ожидают дальнейшего усиления всех видов рисков: кредитного, операционного и в меньшей степени риска ликвидности.

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Ужесточение рисков и увеличение стоимости кредитных ресурсов увеличивает важность государственных программ поддержки кредитования.

Так, по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» на прошлой неделе банками было выдано 122 льготных кредита на общую сумму 1,1 млрд грн. Около половины указанного объема были выданы банками государственного сектора.

Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе достигло почти 11 тыс., а их общий объем — 42 млрд гривен, из которых львиная доля средств была направлена на кредитование с/х товаропроизводителей и антивоенные цели.

Кроме того, в июне текущего года в рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с помощью государственных гарантий было заключено 1368 кредитных договоров на сумму 2,285 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 1,234 млрд гривен.

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