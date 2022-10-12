Данилишин прокомментировал ситуацию на валютном рынке — Finance.ua
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Данилишин прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Валюта
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Данилишин прокомментировал ситуацию на валютном рынке
Данилишин прокомментировал ситуацию на валютном рынке
Сокращение объема покупки валюты клиентами банков на прошлой неделе на фоне постоянного предложения иностранной валюты обусловило сокращение чистого спроса на валюту на межбанковском валютном рынке.
Об этом написал председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице Facebook.
«Это, в свою очередь, позволило сократить объем чистых продаж иностранной валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке с 862 млн до 608,5 млн долларов США за прошедшую неделю», — сообщил Данилишин.
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Вместе с тем, учитывая увеличение чистой продажи иностранной валюты Национальным банком в сентябре (до 2,7 млрд долларов США), международные резервы Украины в прошлом месяце сократились на 5,9% до 23,9 млрд долларов США, что соответствует финансированию 3,7 месяца грядущего импорта.
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«Вместо этого поддержку международным резервам в сентябре обеспечивали поступления средств международной помощи, которые существенно превышали выплаты по внешнему долгу. Так, в течение сентября поступления валюты на счета правительства составили 2 млрд долларов США, из которых 1,5 млрд долларов поступили через трастовый фонд Всемирного банка от Соединенных Штатов Америки, 0,5 млрд долларов США — от Европейского Союза, 51,7 млн долл. США — от размещения внутренних государственных облигаций, номинированных в валюте», — подытожил он.

Актуальная информация о курсах валют в Украине

По материалам:
Finance.ua
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