Данилишин покинул пост главы Совета НБУ — Finance.ua

Данилишин покинул пост главы Совета НБУ Сегодня 14:37 — Казна и Политика

Данилишин покинул пост главы Совета НБУ, Фото: espreso.tv

Председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин покинул свой пост. Он возглавлял этот орган в течение последних шести лет.

Об этом свидетельствует публикация Данилишина в Facebook

«14 ноября 2022 года истек второй трехлетний срок моего пребывания в должности председателя Совета Национального банка Украины», — написал он.

Данилишин поблагодарил «всех членов Совета НБУ, глав НБУ и членов правления НБУ, с которыми довелось работать, за совместную работу».

«В дальнейшем буду работать как член Совета НБУ до истечения конституционного срока назначения», — добавил он.

Напомним, Совет Национального банка состоит из девяти членов. Четыре человека назначаются Верховной Радой, четыре человека — президентом Украины. Глава НБУ входит в Совет по должности. Члены Совета НБУ назначаются на семилетний срок.

Совет НБУ не влияет на политику НБУ, в то же время в его полномочия входит утверждение заместителей главы Нацбанка.

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