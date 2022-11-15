Данилишин покинул пост главы Совета НБУ — Finance.ua

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Данилишин покинул пост главы Совета НБУ

Казна и Политика
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Данилишин покинул пост главы Совета НБУ
Данилишин покинул пост главы Совета НБУ, Фото: espreso.tv
Председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин покинул свой пост. Он возглавлял этот орган в течение последних шести лет.
Об этом свидетельствует публикация Данилишина в Facebook.
«14 ноября 2022 года истек второй трехлетний срок моего пребывания в должности председателя Совета Национального банка Украины», — написал он.
Данилишин поблагодарил «всех членов Совета НБУ, глав НБУ и членов правления НБУ, с которыми довелось работать, за совместную работу».
«В дальнейшем буду работать как член Совета НБУ до истечения конституционного срока назначения», — добавил он.
Напомним, Совет Национального банка состоит из девяти членов. Четыре человека назначаются Верховной Радой, четыре человека — президентом Украины. Глава НБУ входит в Совет по должности. Члены Совета НБУ назначаются на семилетний срок.
Совет НБУ не влияет на политику НБУ, в то же время в его полномочия входит утверждение заместителей главы Нацбанка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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