Dacia представила дешевый электромобиль с запасом хода более 300 км (фото) — Finance.ua

Dacia представила дешевый электромобиль с запасом хода более 300 км (фото) Сегодня 03:58 — Фондовый рынок

Dacia представила дешевый электромобиль с запасом хода более 300 км (фото)

Компания Dacia представила новый Spring EV. Новинка появится в Великобритании в 2024 году, при этом англичане получат обновленную версию электромобиля.

Об этом сообщает MMR со ссылкой на Carscoops

Dacia впервые приступила к европейским продажам Spring в 2021 году, и с того момента получила более 120 000 заказов. Это также помогло Dacia увеличить свои глобальные продажи в 2022 году на 6,8% в годовом исчислении. Dacia также отмечает, что хотя Spring чаще всего покупают как второй автомобиль в семье, он является основным транспортным средством в течение недели для 90% семей, в которых есть несколько автомобилей.

Когда обновленная модель появится в Великобритании, то станет самым дешевым электромобилем на рынке. В Европе он начинается с 17 300 евро, что эквивалентно 14 760 фунтам стерлингов.

«Мы очень рады, что Dacia Spring появится в Великобритании в 2024 году, — сказал Люк Броуд, директор бренда Dacia в Великобритании. — Его, наверное, стоит ждать. Он буквально заполнит нишу на рынке электромобилей в Великобритании, предоставив очень удобный, доступный и качественный электромобиль».

Обновленный электрокар получит новые элементы дизайна, другие колеса и цвета. Также ожидается, что Dacia освежит интерьер модели и повысит качество материалов.

MMR По материалам:

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