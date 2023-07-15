Dacia представила дешевый электромобиль с запасом хода более 300 км (фото) — Finance.ua
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Dacia представила дешевый электромобиль с запасом хода более 300 км (фото)

Фондовый рынок
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Dacia представила дешевый электромобиль с запасом хода более 300 км (фото)
Dacia представила дешевый электромобиль с запасом хода более 300 км (фото)
Компания Dacia представила новый Spring EV. Новинка появится в Великобритании в 2024 году, при этом англичане получат обновленную версию электромобиля.
Об этом сообщает MMR со ссылкой на Carscoops.
Dacia впервые приступила к европейским продажам Spring в 2021 году, и с того момента получила более 120 000 заказов. Это также помогло Dacia увеличить свои глобальные продажи в 2022 году на 6,8% в годовом исчислении. Dacia также отмечает, что хотя Spring чаще всего покупают как второй автомобиль в семье, он является основным транспортным средством в течение недели для 90% семей, в которых есть несколько автомобилей.
Когда обновленная модель появится в Великобритании, то станет самым дешевым электромобилем на рынке. В Европе он начинается с 17 300 евро, что эквивалентно 14 760 фунтам стерлингов.
«Мы очень рады, что Dacia Spring появится в Великобритании в 2024 году, — сказал Люк Броуд, директор бренда Dacia в Великобритании. — Его, наверное, стоит ждать. Он буквально заполнит нишу на рынке электромобилей в Великобритании, предоставив очень удобный, доступный и качественный электромобиль».
Обновленный электрокар получит новые элементы дизайна, другие колеса и цвета. Также ожидается, что Dacia освежит интерьер модели и повысит качество материалов.
По материалам:
MMR
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