Dacia готовит бюджетный семиместный гибрид — Finance.ua

Dacia готовит бюджетный семиместный гибрид 15.10.2022, 01:23 — Технологии&Авто

Dacia готовит бюджетный семиместный гибрид, Фото: motor1.com

Dacia Jogger — на сегодняшний день самый доступный новый семиместный автомобиль на европейском рынке, уже получивший положительные отзывы представителей медиа и клиентов.

Тем не менее, главным недостатком модели всегда было отсутствие четырехцилиндрового двигателя в ассортименте, и Dacia наконец-то ответила на критику, анонсировав новый гибридный четырехцилиндровый двигатель.

Фактически румынский автопроизводитель пообещал, что добавит более мощный двигатель в модельный ряд Jogger, когда автомобиль был презентован примерно год назад.

Теперь уже известно, что Dacia представит Jogger Hybrid 140 на Парижском автосалоне 2022 года, и, как следует из названия, мотор будет иметь максимальную мощность 140 лошадиных сил (104 киловатт). Таким образом, это неплохое увеличение по сравнению с предыдущим мощным агрегатом, 1,0-литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 110 л.с. (81 кВт).

Фото: motor1.com

Dacia не вдается в подробности относительно точных характеристик нового гибридного двигателя, хотя по предположениям Jogger Hybrid 140 получит 1,6-литровую электрифицированную силовую установку от Renault Clio. В небольшом французском хэтчбеке двигатель внутреннего сгорания поддерживается электродвигателем и встроенным стартер-генератором для максимальной мощности 140 л.с. (104 кВт). Силовой агрегат сочетается с коробкой передач CVT, передающей мощность на передние колеса.

Если Jogger действительно получит такие настройки, это превратит семиместный автомобиль в одну из самых продаваемых моделей Dacia.

Фото: motor1.com

Jogger — еще и самый длинный и самый простой автомобиль в линейке компании с длиной 4,55 метра и грузовым объемом 708 литров в пятиместной конфигурации. Если сложить второй ряд сидений, можно получить впечатляющий грузовой отсек объемом 1819 литров.

На следующей неделе на Парижском автосалоне 2022 года Dacia раскроет все технические детали своего первого серийного гибрида. Прием заказов на электрифицированный универсал-внедорожник откроется в начале следующего года, а начало продаж запланировано на весну 2023 года. Первые поставки должны прийти не ранее лета следующего года.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.