Credit Suisse заморозил российских активов более чем на 19 миллиардов долларов — Finance.ua
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Credit Suisse заморозил российских активов более чем на 19 миллиардов долларов

Фондовый рынок
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Credit Suisse заморозил российских активов более чем на 19 миллиардов долларов
Credit Suisse заморозил российских активов более чем на 19 миллиардов долларов
Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал российские активы более чем на 19 млрд долларов (17,6 млрд швейцарских франков), что составляет треть всех задекларированных российских активов в Швейцарии.
Об этом сообщает газета Sonntags Zeitung.
Из суммы, которую заблокировал банк, только 4,32 млрд принадлежат лицам, которых ранее швейцарские власти включили в санкционный список. Остальные 14,7 млрд долларов относятся к лицам, попавшим под санкции в других государствах.
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Помимо этого, Credit Suisse заморозил средства российского Центробанка или российского государства.
Отмечается, что ранее государственный секретариат экономики Швейцарии сообщил о блокировании российских активов на сумму 8,1 млрд долларов и 15 объектов недвижимости.
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Блокировка российских активов состоялась в рамках санкций, наложенных на рф из-за полномасштабного вторжения в Украину.
Напомним, федеральный совет Швейцарии решил ввести дальнейшие санкции против россии, принятые Европейским Союзом в рамках девятого пакета.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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