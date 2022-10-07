Credit Suisse стремится выкупить свой долг на $3 миллиарда в попытках успокоить инвесторов — Finance.ua

Credit Suisse стремится выкупить свой долг на $3 миллиарда в попытках успокоить инвесторов Сегодня 17:45

Швейцарский банк Credit Suisse предложил выкупить до 3 миллиардов долларов старших долговых бумаг в попытках успокоить опасения инвесторов на фоне падения акций и слухов о финансовых проблемах.

Об этом сообщает Reuters

«Операции отвечают нашему проактивному подходу к управлению общей структурой обязательств и оптимизации процентных расходов и позволяют нам воспользоваться преимуществами рыночных условий для выкупа долга по привлекательным ценам», — говорится в заявлении банка.

Второй по величине банк Швейцарии заявил, что делает тендерное предложение на 1 млрд евро по восьми долговым ценным бумагам, деноминированных в евро или фунтах стерлингов, и еще одно — о выкупе 12 бумаг, деноминированных в долларах, на сумму до 2 млрд долл.

Руководство банка пытается уверить крупных клиентов, контрагентов и инвесторов в своей ликвидности и достаточности капитала. Главный исполнительный директор банка Ульрих Кернер в служебной записке также сообщил сотрудникам, что банк не испытывает проблем с капиталом или ликвидностью.

Економічна Правда По материалам:

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