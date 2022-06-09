Credit Suisse предупредил об убытках во втором квартале из-за войны в Украине — Finance.ua
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Credit Suisse предупредил об убытках во втором квартале из-за войны в Украине

Сегодня 04:40Фондовый рынок
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Швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse прогнозирует убытки во втором квартале, поскольку группа пострадала от нестабильности рынка на фоне войны в Украине.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заявление компании.
Отмечается, что инвестиционно-банковское подразделение Credit Suisse пострадало от волатильности рынка на фоне войны в Украине, сворачивания мер стимулирования экономики в пандемию и усиления денежно-кредитной политики в ответ на рост мировой инфляции.
Банк сообщил, что столкнулся с низким притоком новых клиентов и «длительным снижением долговой нагрузки клиентов», особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Сообщается, что инвестподразделение банка пострадало в апреле и мае из-за низких объемов выпуска акций и долговых обязательств и расширения кредитных спредов на фоне усиления кредитной политики в разных странах.
На этом фоне Credit Suisse анонсировал расширение инициатив по сокращению расходов.
Одним из них, по словам источников Bloomberg, может стать новый раунд сокращений персонала. По информации агентства, банк может сократить численность персонала во всех подразделениях, включая инвестиционный банкинг и управление активами сразу в нескольких регионах присутствия.
На конец 2021 года в Credit Suisse работало более 50 000 человек, свидетельствуют данные на сайте банка.

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По материалам: Економічна Правда
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