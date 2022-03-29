Credit Suisse отказался обслуживать новых клиентов из россии — Finance.ua

Credit Suisse отказался обслуживать новых клиентов из россии

Сегодня 10:36 — Фондовый рынок

Швейцарский банк Credit Suisse отказался вести новый бизнес в россии. Решение принято в связи вторжением рф в Украину 24 февраля.

Об этом сообщает Reuters

Согласно внутреннему документу, Credit Suisse стремится сократить свои деловые контакты с россией, помогая клиентам ограничить их собственное присутствие в стране и переводя сотрудников в другие места.

Credit Suisse подтвердил, что примерно 4% активов под управлением его подразделения по управлению активами принадлежат российским клиентам.

Ранее стало известно, что два члена Палаты представителей Конгресса США направили главе швейцарского банка Credit Suisse Group AG Томасу Готтштайну запрос о предоставлении информации о выдаче кредитов лицам, к которым могли относиться антироссийские санкции, сообщает Dow Jones, в распоряжении которого оказался текст письма.

Запрос поступил после появления информации о том, что Credit Suisse проинструктировал инвесторов, участвовавших в недавнем соглашении по продаже долговых активов, уничтожить информацию о сделках с богатыми клиентами.

В рамках соглашения, о котором писала Financial Times в феврале, Credit Suisse лишился части кредитов на общую сумму $2 млрд, выданных состоятельным гражданам на покупку яхт и самолетов. По данным FT, банк сообщил другим сторонам соглашения о четырех дефолтах по выданным кредитам, произошедшим в 2017-2018 годах в результате санкций США в отношении российских олигархов.

Позже сообщалось, что банк попросил инвесторов уничтожить документы, касающиеся сделки.

«Это сообщение вызывает существенные опасения относительно соответствия Credit Suisse условиям жестких санкций, наложенных США вместе с союзниками и партнерами на архитекторов и пособников беспричинного вторжения в Украину, включая президента россии владимира путина и олигархов его внутреннего круга», — говорится в письме Кэролин Мелоуни и Стивена Линча, представителей Демократической партии от Нью-Йорка и Массачусетса.

Представитель Credit Suisse отказался прокомментировать письмо, отослав журналистов к предыдущим комментариям банка. В них отмечено, в частности, что уничтожение документов является общепринятой практикой и что вся ситуация не имеет никакого отношения к последним санкциям.

Ранее Готтштайн заявлял, что швейцарский банк выполняет все требования санкций США, Великобритании и ЕС.

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