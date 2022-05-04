Coinbase взяла у Goldman Sachs первый кредит под обеспечение в Bitcoin — Finance.ua

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Coinbase взяла у Goldman Sachs первый кредит под обеспечение в Bitcoin

Сегодня 14:27Фондовый рынок
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Coinbase взяла у Goldman Sachs первый кредит под обеспечение в BitcoinCoinbase взяла у Goldman Sachs первый кредит под обеспечение в Bitcoin
Крупнейшая в США криптовалютная биржа Coinbase получила первый кредит под залог Bitcoin, выданный Goldman Sachs.
Об этом сообщает Bloomberg.
«Работа Coinbase с Goldman — это первый шаг в признании цифровых активов в качестве обеспечения, что укрепляет мост между фиатной и криптовалютной экономиками», — заявила глава Coinbase Institutional Бретт Тейпол.
Условия сделки она не раскрыла.
В конце апреля представитель инвестиционного банка сообщил о выданном кредите под залог в цифровом золоте, но не назвал получателя.
По словам управляющего директора криптоброкерской компании Genesis Мэтью Балленсвейга, такие заемщики обычно размещают Bitcoin по цене от 40% до 60%. Залог хранит квалифицированный кастодиан. Кредитор предоставляет заем в долларах по оговоренной ставке.
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«Могут варьироваться сроки погашения, другие условия, но в целом это простая структура для вывода институциональных кредиторов на рынок», — отметил он.
Genesis уже структурировала аналогичные займы с дружественными к криптовалютам банками, такими как Signature и Silvergate, добавил Балленсвейг.
По состоянию на конец 2021 года Coinbase владела активами в криптовалютах на сумму $566 млн ($183 млн — в биткоине), согласно годовому отчету фирмы. При этом денежные средства и их эквиваленты составляли $7,1 млрд.
Специалисты компании Arca предположили, что кредитная сделка с криптобиржей была для банка тестовой, поскольку в учреждении видят большой спрос на подобные транзакции.

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По материалам: Forklog
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