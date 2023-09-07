Coinbase привлекла $57 млн ​​для запуска платформы криптокредитования — Finance.ua

Coinbase привлекла $57 млн для запуска платформы криптокредитования
Биржа Coinbase привлекла $57 млн инвестиций для запуска платформы криптокредитования, ориентированной на институциональных клиентов. При этом компания находится под пристальным вниманием надзорных органов в США.
«Благодаря этой услуге разные учреждения могут предоставить Coinbase в кредит криптоактивы на стандартизированных условиях в виде продукта, подпадающего под положение D устава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC)», — отметил в комментарии для CoinDesk представитель фирмы.
В издании отметили, что платформа будет предлагать кредиты с чрезмерным обеспечением. Это призвано создать определенные гарантии для клиентов, подчеркнул источник CoinDesk.
В Bloomberg сообщают, что инвестиции поступили от пользователей сервиса Coinbase Prime. Не известно, будет Coinbase предоставлять кредитные услуги на этой платформе или запустит новый ресурс.
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Примечательно, что управление площадкой возьмет на себя подразделение Coinbase Credit Inc. Именно эта фирма ранее наблюдала за работой программы Borrow, которую закроют в ноябре 2023 года.
В 2021 году биржа уже пыталась выйти на этот рынок со своей инициативой Lend. Компания быстро свернула проект после того как на него обратила внимание SEC.
В 2023 году платформа снова попала в поле зрения регулятора. Биржу обвинили в продвижении ценных бумаг без лицензии.
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