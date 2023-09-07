Coinbase привлекла $57 млн ​​для запуска платформы криптокредитования — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Coinbase привлекла $57 млн ​​для запуска платформы криптокредитования

Криптовалюта
17
Coinbase привлекла $57 млн ​​для запуска платформы криптокредитования
Coinbase привлекла $57 млн ​​для запуска платформы криптокредитования
Биржа Coinbase привлекла $57 млн ​​инвестиций для запуска платформы криптокредитования, ориентированной на институциональных клиентов. При этом компания находится под пристальным вниманием надзорных органов в США.
«Благодаря этой услуге разные учреждения могут предоставить Coinbase в кредит криптоактивы на стандартизированных условиях в виде продукта, подпадающего под положение D устава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC)», — отметил в комментарии для CoinDesk представитель фирмы.
Читайте также
В издании отметили, что платформа будет предлагать кредиты с чрезмерным обеспечением. Это призвано создать определенные гарантии для клиентов, подчеркнул источник CoinDesk.
В Bloomberg сообщают, что инвестиции поступили от пользователей сервиса Coinbase Prime. Не известно, будет Coinbase предоставлять кредитные услуги на этой платформе или запустит новый ресурс.
Читайте также
Примечательно, что управление площадкой возьмет на себя подразделение Coinbase Credit Inc. Именно эта фирма ранее наблюдала за работой программы Borrow, которую закроют в ноябре 2023 года.
В 2021 году биржа уже пыталась выйти на этот рынок со своей инициативой Lend. Компания быстро свернула проект после того как на него обратила внимание SEC.
В 2023 году платформа снова попала в поле зрения регулятора. Биржу обвинили в продвижении ценных бумаг без лицензии.

Путь к финансовой независимости: как можно зарабатывать на криптовалютах

По материалам:
incrypted
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.