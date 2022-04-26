Coca-Cola окажет Украине помощь на сумму до $15 млн — Finance.ua

Coca-Cola окажет Украине помощь на сумму до $15 млн

Сегодня 16:45 — Фондовый рынок

Американская Coca-Cola Co. (SPB: KO), крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, а также Фонд Coca-Cola и ее глобальные партнеры по розливу напитков, окажут помощь подвергшейся военному вторжению страны-агрессора рф Украине на общую сумму около $15 млн.

Усилия по оказанию гуманитарной помощи в регионе будут включать пожертвование средств и произведенной корпорацией продукции, следует из отчета компании за первый квартал 2022 года.

«Это финансирование поддержит дальнейшие усилия по оказанию помощи Красным Крестом и другими организациями, действующими в Украине и соседних странах, помогая миллионам перемещенных лиц», — указано в отчете Coca-Cola.

Кроме того, корпорация оказывает срочную финпомощь всем своим сотрудникам в Украине.

Согласно отчету, Coca-Cola 8 марта 2022 года объявила о приостановке своей деятельности в РФ в ответ на ее вооруженную агрессию в Украине. Эта мера, ориентировочно, снизит чистую выручку и операционную прибыль корпорации по итогам года в пределах 1-2%, а также сократит прибыль на акцию примерно на $0,04/шт.

Чистая прибыль компании в январе-марте сократилась на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $2,25 млрд.

Квартальная выручка Coca-Cola увеличилась на 5% — до $9,02 млрд против $8,6 млрд годом ранее.

Продажи газированных напитков увеличились на 4%, в основном за счет Китая, Индии и Латинской Америки. Реализация соков, молочных напитков и напитков на растительной основе выросла на 3%. Продажи воды, спортивных напитков, кофе и чая сократились на 11%.

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