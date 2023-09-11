Clubhouse возвращается — теперь приложение сделает ставку на сообщения в чатах Сегодня 04:53 — Технологии&Авто

Clubhouse возвращается — теперь приложение сделает ставку на сообщения в чатах

Приложение Clubhouse пытается вернуть популярность среди пользователей и переосмысливает свою концепцию.

Об этом сообщает The Verge

До сих пор приложение популяризировало идею социальных аудиокомнат. Но теперь оно намерено походить больше на приложение для обмена сообщениями с новыми групповыми чатами. Обновленное приложение уже доступно на iOS и Android.

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«Представьте себе чат как нечто вроде групповой истории в Instagram, к которой вы приобщаетесь своим голосом. Вы начинаете чат, записывая голосовое сообщение, а затем можете отправить его своим друзьям. Затем они могут присоединиться и добавить свои собственные голосовые записи, чтобы создать своеобразный голосовой коллаж/разговор», — пишет издание.

Clubhouse переделали с учетом этих новых чатов. Когда человек открывает обновленное приложение, оно предлагает начать новый чат и поделиться им. Чаты — это также то, что пользователь видит в первую очередь на домашней вкладке приложения.

При этом пользователи смогут и дальше создавать социальные аудиокимнаты в прямом эфире. Clubhouse уверяет, что это будет оставаться центральной частью приложения.

Напомним, что Clubhouse запустили в iOS в апреле 2020 года. В мае 2021-го приложение появилось на Android. Тогда в его работе ставку делали на живое общение в специальных «комнатах» и «клубах» по интересам. Взаимодействие происходило голосом в реальном времени.

Интерес к приложению был очень высоким, поэтому приглашения в него продавались даже на eBay. Но со временем интерес угас, особенно после появления новых подобных продуктов.

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