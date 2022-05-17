Cкифское золото: Ткаченко сообщил о его судьбе — Finance.ua

Cкифское золото: Ткаченко сообщил о его судьбе

Сегодня 17:59 — Казна и Политика

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, что, по имеющейся информации, скифское золото, хранившееся в Мелитопольском краеведческом музее, очевидно, похитили оккупанты.

Об этом он сообщил во время информационного телемарафона

«По той информации, которая получена от областной администрации, скорее всего, у нас потеря. Но достоверной информации у меня нет на этот момент», — сказал Ткаченко.

Министр напомнил, что военная ситуация вокруг Мелитополя и Мариуполя развивалась довольно стремительно, и несмотря на то, что у него накануне были разговоры с руководством города и области, действия по упаковке экспонатов и работы по их вывозу не были выполнены.

«Очевидно, нужно, чтобы каждый из этих кейсов разобрали правоохранительные органы, действия всех соответствующих чиновников и директоров музеев для того, чтобы можно было потом в судах установить местонахождение этих экспонатов», — отметил Ткаченко.

Справка Finance.ua:

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мелитополе российские оккупанты захватили городской краеведческий музей. Местные предатели «помогли» врагу найти место, где хранится скифское золото.

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