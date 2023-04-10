Citroen, Opel и Peugeot показали коммерческие электромобили повышенной проходимости (фото) — Finance.ua
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Citroen, Opel и Peugeot показали коммерческие электромобили повышенной проходимости (фото)

Фондовый рынок
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Электромобили Citroen e-Berlingo, Opel Combo-e и Peugeot e-Partner подготовили к бездорожью в сотрудничестве с компанией Dangel. У них увеличенный клиренс, усиленная подвеска, установлена защита кузова и днища.
Концерн Stellantis представил новое семейство электрических фургонов Dangel TReK. Коммерческие электрические модели Citroen, Opel и Peugeot подготовили к бездорожью. Об этом сообщает официальный сайт Stellantis.
Французская компания Dangel уже около 40 лет создает внедорожные версии коммерческих моделей. Теперь она взялась доработать электромобили Citroen e-Berlingo, Opel Combo-e и Peugeot e-Partner. Целью было создание легкой грузовой техники с нулевыми выбросами СО2, которую можно эксплуатировать вне асфальта.
Электронный партнер Peugeot
Электронный партнер Peugeot
Новые Citroen e-Berlingo, Opel Combo-e и Peugeot e-Partner от Dangel доступны в грузовых и грузопассажирских версиях. Они узнаются по внедорожному пластиковому обвесу и увеличенному до 205 мм клиренсу. Днище электрокаров получило металлическую защиту.
Опель Комбо-е
Опель Комбо-е
Дизельные модели от Dangel могут быть полноприводными, однако у электрокаров передний привод, что обусловлено особенностями их силовой установки. Вместо этого установлен дифференциал повышенного трения Quaife, а подвеска усилена для бездорожья.
Ситроен е-Берлинго
Ситроен е-Берлинго
Электромобили Citroen, Opel и Peugeot оснащены 136-сильным мотором и батареей на 50 кВт∙ч. Они обладают грузоподъемностью 800 кг, а запас хода составляет около 280 км.
По материалам:
Фокус
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