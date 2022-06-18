Citroen Ami все-таки стал серийным внедорожником (фото) — Finance.ua
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Citroen Ami все-таки стал серийным внедорожником (фото)

Сегодня 06:31Технологии&Авто
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Марка Citroen представила серийную версию прошлогоднего концепта My Ami Buggy — маленького электрокара Ami во внедорожной комплектации. Правда, всего планируется построить 50 таких машин, причем все они будут проданы онлайн 21 июня.
Citroen Ami все-таки стал серийным внедорожником (фото)
Новинка все же отличается снаружи от концепта. Если там были откровенно внедорожные колеса, то теперь их сменили диски пусть и с рыхлой резиной, но все же не столь экстремальной: конструкторам электрокара очевидно пришлось думать о снижении сопротивления качению и повышении энергоэффективности.
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Второе отличие — замена дверей конструкцией из черных труб. У концепта, напомним, на этом месте было что-то более хитроумное и желтое. Впрочем, вставки желтого цвета в салоне серийной машины частично сохранились, как и общий цвет кузова — хаки.
Еще одна фишка серийного My Ami Buggy — брезентовая крыша, которая может убираться. Это ссылка на легендарную малолитражку Citroen 2CV, популярную во второй половине прошлого столетия.
В остальном небольшой внедорожник ничем не отличается от стандартной модели. У него только задний привод, всего 8 лошадиных сил и маленькая батарея на 5,5 киловатт-часов. У обычного городского Ami его хватает на 75 километров в очень медленном темпе. Запас хода для Buggy не заявлен, но эти переделки вряд ли пошли на пользу понижению электропотребления.

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По материалам: Ampercar
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