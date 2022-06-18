Citroen Ami все-таки стал серийным внедорожником (фото) — Finance.ua

Citroen Ami все-таки стал серийным внедорожником (фото)

Марка Citroen представила серийную версию прошлогоднего концепта My Ami Buggy — маленького электрокара Ami во внедорожной комплектации. Правда, всего планируется построить 50 таких машин, причем все они будут проданы онлайн 21 июня.

Новинка все же отличается снаружи от концепта. Если там были откровенно внедорожные колеса, то теперь их сменили диски пусть и с рыхлой резиной, но все же не столь экстремальной: конструкторам электрокара очевидно пришлось думать о снижении сопротивления качению и повышении энергоэффективности.

Второе отличие — замена дверей конструкцией из черных труб. У концепта, напомним, на этом месте было что-то более хитроумное и желтое. Впрочем, вставки желтого цвета в салоне серийной машины частично сохранились, как и общий цвет кузова — хаки.

Еще одна фишка серийного My Ami Buggy — брезентовая крыша, которая может убираться. Это ссылка на легендарную малолитражку Citroen 2CV, популярную во второй половине прошлого столетия.

В остальном небольшой внедорожник ничем не отличается от стандартной модели. У него только задний привод, всего 8 лошадиных сил и маленькая батарея на 5,5 киловатт-часов. У обычного городского Ami его хватает на 75 километров в очень медленном темпе. Запас хода для Buggy не заявлен, но эти переделки вряд ли пошли на пользу понижению электропотребления.

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