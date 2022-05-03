Citigroup ведет активный диалог о продаже своего российского бизнеса — Finance.ua

Citigroup ведет активный диалог о продаже своего российского бизнеса
Финансовый конгломерат Citigroup ведет активный диалог с потенциальными покупателями его банковского бизнеса в россии.
Об этом главный исполнительный директор Citigroup Джейн Фрейзер сообщила в интервью Bloomberg.
Инвесторы беспокоятся по поводу того, что вторжение российского диктатора владимира путина в Украину и последующие финансовые санкции, введенные против многих крупнейших российских банков, помешают усилиям Citigroup по продаже своего бизнеса в стране, что было анонсировано в прошлом году.