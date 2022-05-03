Citigroup ведет активный диалог о продаже своего российского бизнеса — Finance.ua

Citigroup ведет активный диалог о продаже своего российского бизнеса

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Citigroup ведет активный диалог о продаже своего российского бизнеса

Финансовый конгломерат Citigroup ведет активный диалог с потенциальными покупателями его банковского бизнеса в россии.

Об этом главный исполнительный директор Citigroup Джейн Фрейзер сообщила в интервью Bloomberg

Инвесторы беспокоятся по поводу того, что вторжение российского диктатора владимира путина в Украину и последующие финансовые санкции, введенные против многих крупнейших российских банков, помешают усилиям Citigroup по продаже своего бизнеса в стране, что было анонсировано в прошлом году.

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Фрейзер заявила, что Citigroup по-прежнему собирается продать эти подразделения, несмотря на то, что продолжает обслуживать корпоративных клиентов в регионе.

«Мы продаем нашу розничную и нашу коммерческую банковскую франшизу на местах, и мы ведем активный диалог на этот счет», — сказала Фрейзер в интервью Bloomberg Television.

В прошлом году в Citigroup объявили о намерении продать розничные банковские операции на 13 рынках Европы и Азии, а также в Мексике.

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