Citigroup официально объявила о поэтапном сворачивании деятельности в рф — Finance.ua
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Citigroup официально объявила о поэтапном сворачивании деятельности в рф

Фондовый рынок
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Американская Citigroup свернет потребительские операции в России — компания начала искать покупателя на Ситибанк еще в 2021 году, но столкнулась со сложностями из-за санкций и ограничений, введенных в россии для инвесторов из так называемых недружественных стран.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Впоследствии Citigroup официально подтвердила эту информацию на своем сайте.
«Citi объявила, что в рамках своих постоянных усилий по сокращению своих операций в россии она сворачивает свои потребительские банковские операции и коммерческие банковские операции в стране».
В апреле 2021 года Citi объявила о своем плане выхода из банковского обслуживания потребителей в россии в рамках глобального стратегического обновления. В марте 2022 года Citi расширила сферу своего планируемого выхода из россии, включив местные коммерческие банки", — говорится в заявлении.
Компания заявила, что начнет сворачивать сделки по обслуживанию розничных и коммерческих клиентов в текущем квартале. Citi закроет 15 филиалов и сократит около 2300 сотрудников.
По данным на конец второго квартала 2022 года, Citi оценивает свои активы в россии в $8,4 млрд (на конец 2021 года было $9,8 млрд). Закрытие российского бизнеса обойдется компании примерно в $170 млн, говорится в сообщении.
Citi был одним из первых международных банков, вышедших на российский рынок. Группа открыла свое представительство в москве в 1992 году, спустя год получила лицензию для ведения банковской деятельности в россии.
По материалам:
Економічна Правда
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