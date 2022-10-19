Citibank в рф начал предупреждать клиентов о сворачивании бизнеса — Finance.ua

Citibank в рф начал предупреждать клиентов о сворачивании бизнеса Сегодня 19:14 — Фондовый рынок

Российский Citibank начал сообщать международным клиентам о поэтапном сворачивании корпоративного бизнеса в россии.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из клиентов, получившего письмо от банка.

В письме уточняется, что процесс сворачивания сделок пройдет в два этапа: до конца января банк намерен «существенно сократить» конверсионные операции с валютой, а уже к началу апреля следующего года прекратить все услуги, кроме тех, которые организация обязана выполнять юридически.

«Компания пояснила, что эффективное обслуживание клиентов усложняют, в частности, введенные против россии санкции. Ситибанк рекомендовал клиентам перевести операционный бизнес в другие кредитные организации и закрыть счета у себя, отметив, что указанный срок завершения сделок не будет продлеваться», — говорится в сообщении.

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На минувшей неделе американская Citigroup, объявляя финансовые результаты за третий квартал текущего года, разъяснила ситуацию с предоставлением услуг корпоративным клиентам в россии.

Американская финансовая корпорация Citigroup Inc заявила, что к концу первого квартала 2023 года перестанет предоставлять почти все банковские услуги, которые она предлагает в рф.

«В будущем единственной деятельностью Citi в россии будут операции, необходимые для выполнения остальных юридических и нормативных обязательств», — заявили в компании.

Економічна Правда По материалам:

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