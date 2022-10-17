Citi назвал условия для прекращения роста доллара — Finance.ua

Citi назвал условия для прекращения роста доллара Сегодня 23:19 — Валюта

Citi назвал условия для прекращения роста доллара

По данным Citigroup Global Markets Inc., доллар, вероятно, будет продолжать расти, пока не прекратится нынешнее замедление мировой экономики и рост не начнет снова ускоряться.

Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на Bloomberg.

К тому времени валюта США является самым «безопасным убежищем», особенно потому, что она предлагает премию к прибыльности по сравнению с ее глобальными аналогами, пишут стратеги Citi, в частности Джейми Фэйи из Лондона, в исследовательской записке.

«То, что, по нашему мнению, необходимо формирование вершины доллара — это дно глобального роста, — говорят стратеги. — Необходимо изменить макроэкономическую ситуацию, чтобы изменить траекторию доллара».

Читайте также Гривна в следующем году может быть сильнее: что это значит для Украины

Споры о том, когда закончится нынешний всплеск мировой резервной валюты, не утихают. Индекс доллара США ICE, отслеживающий курс доллара по отношению к шести его глобальным аналогам, в этом году вырос почти на 18%, достигнув рекордного годового прироста исходя из данных, собранных с 1972 года.

Укрепление доллара было главной темой на встречах финансовых руководителей и глав центральных банков в Вашингтоне на прошлой неделе, поскольку стремительный рост американской валюты усугубляет экономические проблемы, возникающие перед правительствами по всему миру.

Стратеги говорят, что до облегчения еще далеко, особенно после того, как министр финансов США Джанет Йеллен заявила на прошлой неделе, что укрепление доллара является «логическим результатом» разных позиций глобальной денежно-кредитной политики.

По данным Citigroup, даже решение ФРС замедлить повышение ставок может быть маловато, чтобы убедить большинство инвесторов продавать доллар.

По словам стратегов, улучшение перспектив глобального экономического роста остается ключевым, поскольку это являлось основной движущей силой прошлых разворотов доллара, особенно в последние два десятилетия.

«Вершина доллара США, вероятно, будет достигнута только тогда, когда ФРС начнет снижать ставки, а глобальный экономический цикл за пределами США достигает дна», — писали они.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.