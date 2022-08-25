Цифры Независимости: в какие страны мы поставляем агропродукции больше всего — Finance.ua

Цифры Независимости: в какие страны мы поставляем агропродукции больше всего Сегодня 10:02 — Аграрный рынок

Цифры Независимости: в какие страны мы поставляем агропродукции больше всего

В этом году День Независимости Украины важный и особенный как никогда. Ведь каждый день наши защитники и защитницы ведут борьбу с российскими оккупантами, посягающими на наши земли, жизнь, финансы и независимость.

Агрессор постоянно маневрирует и лжет: о нашей истории, достижениях, военных, экономике, и даже о повседневной жизни обычных украинцев. Именно поэтому ко Дню Независимости мы подготовили серию новостей, в которых будем рассказывать о самых интересных цифрах, которые были рядом с украинцами из года в год. Цифрах Независимости. В этой новости поговорим об импорте агропродукции. Украина входит в первую пятерку поставщиков сельхозпродукции в мире.

В 2021 году Украина экспортировала агропродукцию на 27,8 млрд дол. — это 41% общеукраинского экспорта. Если сравнивать с годом до того, показатель вырос на четверть.

Крупнейшими импортерами украинских продуктов стали:

Китай;

Индия;

Нидерланды;

Египет;

Турция.

Также украинские продукты поставлялись в США, страны Европейского Союза, Великобританию.

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В 2020 году украинская агропродукция продавалась в 175 стран. Пятерку крупнейших импортеров распределили по регионам:

Европа (32,4%) на сумму 7 млрд 185 млн долл.;

Азия (19,7%) 4 млрд 373 млн долл.;

Ближний Восток (15,9%) 3 млрд. 522 млн долл.;

Африка (13,3%) 2 млрд 945 млн дол.;

ЄДУС (3,7%) 814,7 млн дол.

Что примечательно, в 2020 году мы продали в россию агропродукции на 69 млн долл., а в беларусь, с территории которой сегодня по нам летят ракеты, — на 506 млн долл.

Абсолютный рекорд в 2020 году установили украинские производители меда. Тогда Украина экспортировала 69,84 тыс. тонн этого продукта на сумму 117,5 млн дол.

Крупнейшим покупателем украинского меда стала Польша — 25% всего экспорта. 20% ушло в Германию, 11% — в Бельгию, 10% — в США. Остальные 34% разобрали разные покупатели.

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В 2019 году самым крупным потребителем товаров украинского АПК стал Китай. В общей сложности пятерка крупнейших импортеров того периода такая:

Китай — 794,9 млн долл.;

Индия — 740,9 млн долл.;

Египет — 737,4 млн долл.;

Турция — 683,7 млн долл.;

Нидерланды — 640,8 млн.

россии в этом списке не было, а вот беларусь занимала девятую строчку с показателем 278,8 млн дол.

По результатам 2018 года внешнеторговое обращение пищевой и аграрной продукции достигло показателя более 24,3 млрд долл., из которых 18,8 млрд дол. пришлось именно на украинский агроэкспорт.

Общий экспорт украинской продукции в 2018 году производился с партнерами из 220 стран мира. Крупнейшими импортерами того года стали:

Индия — 1,8 млрд долл.;

Китай — 1,2 млрд дол.;

Нидерланды — 1,2 млрд долл.;

Испания — 1 млрд долл.;

Египет — 889 млн дол.

Общий экспорт в страны ЕС составил 6,3 млрд дол.

В 2017-м передовую позицию в закупке украинского зерна удерживал уже седьмой год подряд Египет. Эта страна закупила в тот период зерна на 833,8 млн долл., а его доля в общем экспорте этого вида сельскохозяйственной продукции составила 12,8%.

Второе место заняла Испания, импортировав продукцию на 475,6 млн дол. (7,3%). Тройку лидеров тогда замыкал Китай — 447,3 млн дол. (6,9%).

Четвертыми стали Нидерланды, которые, что интересно, еще в 2016 году занимали лишь 13-е место рейтинга импортеров отечественных зерновых, закупили продукции на 446,5 млн дол. (6,9%).

Пятой стала Италия. Она закупила зерна на 340 млн долларов (5,1%).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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