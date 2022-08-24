Цифры Независимости: какая агропродукция принесла Украине больше всего валютной выручки — Finance.ua

Цифры Независимости: какая агропродукция принесла Украине больше всего валютной выручки Сегодня 15:02 — Аграрный рынок

Цифры Независимости: какая агропродукция принесла Украине больше всего валютной выручки

В этом году День Независимости Украины важный и особенный как никогда. Ведь каждый день наши защитники и защитницы ведут борьбу с российскими оккупантами, посягающими на наши земли, жизнь, финансы и независимость.

Агрессор постоянно маневрирует и лжет: о нашей истории, достижениях, военных, экономике и даже о повседневной жизни обычных украинцев. Именно поэтому ко Дню Независимости мы подготовили серию новостей, в которых будем рассказывать о самых интересных цифрах, которые были рядом с украинцами из года в год. Цифрах Независимости. В этой новости поговорим об агропромышленном комплексе. Он даже в условиях полномасштабной войны остается самым важным источником поступления валюты в Украину. То, что от нашей продукции зависит судьба многих стран, все убедились после вторжения россии и блокады морских портов — главного канала для экспорта.

Однако мы решили вспомнить 2021 год и ту агропродукцию, которая принесла стране рост экспортной выручки.

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В целом за 2021 год Украина экспортировала продукцию АПК на сумму $27,3 млрд — это 41% общеукраинского экспорта.

Наибольшую отдачу в плане валютной выручки по итогам 2021 года мы получили от экспорта:

подсолнечного масла — 6,4 млрд дол. (23% общего экспорта агропродукции);

кукурузы — 5,9 млрд дол. (22%);

пшеницы — 5,1 млрд дол. (19%);

семян рапса — 1,7 млрд дол. (6%);

жмыха подсолнечного — 1,5 млрд дол. (6%);

ячменя — 1,3 млрд дол. (5%);

мяса птицы — 0,7 млрд дол. (3%);

соевых бобов — 0,6 млрд дол. (2%);

соевого масла — 0,3 млрд дол. (1%);

хлебобулочных изделий — 0,3 млрд дол. (1%).

*данные Ukrainian Agribusiness Club

Основными странами-импортерами украинской агропромышленной продукции являются:

Китай — 16% экспортной выручки;

Индия — 7%;

Нидерланды — 6%;

Египет — 6%;

Турция — 5%.

*данные Ukrainian Agribusiness Club

Что происходит сейчас?

За шесть месяцев 2022 года аграрный экспорт упал всего на 7% (или на 703 млн долл.) по сравнению с показателем за первое полугодие 2021 года.

От более глубокого падения спасла относительно активная торговля в январе и в довоенном феврале, а также оперативная перенастройка логистики через железную дорогу.

После подписания «зернового соглашения» и частичной деблокады украинских портов экспортные перевозки зерновых резко возросли. По данным Администрации морских портов Украины, за первые девять дней работы гуманитарного зернового коридора морем экспортировали более 370 тыс. тонн аграрной продукции.

В ООН ожидают значительного роста количества судов, экспортирующих украинское зерно по черноморскому коридору, а также считают реальным достижение отметки в 2-5 млн тонн ежемесячного экспорта.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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