Цифры Независимости: как кредитуют аграриев — Finance.ua

Цифры Независимости: как кредитуют аграриев Сегодня 12:31 — Кредит&Депозит

Цифры Независимости: как кредитуют аграриев

В этом году День Независимости Украины важный и особенный как никогда. Ведь каждый день наши защитники и защитницы ведут борьбу с российскими оккупантами, посягающими на наши земли, жизнь, финансы и независимость.

Агрессор постоянно маневрирует и лжет: о нашей истории, достижениях, военных, экономике и даже о повседневной жизни обычных украинцев. Именно поэтому ко Дню Независимости мы подготовили серию новостей, в которых будем рассказывать о самых интересных цифрах, которые были рядом с украинцами из года в год. Цифрах Независимости. В этой новости поговорим о кредитных возможностях для аграриев.

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По состоянию на середину августа 2022 года украинские аграрии привлекли почти 51,4 млрд грн кредитов по программе «5-7-9%», из них под посевную кампанию до 1 июня — на 38,56 млрд грн, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

С начала 2022 года кредиты привлек 29 471 сельхозтоваропроизводитель.

Лидерами по объемам выданных кредитов, в частности, под госгарантии, а также по количеству с/х товаропроизводителей стали Кировоградщина, Киевщина, Виннитчина, Одесщина, Днепровщина.

Больше всего кредитов по программе портфельных гарантий 80% — предоставили государственные банки:

ПриватБанк — на 8 млрд 243 млн грн;

Укргазбанк — на 4 млрд 355 млн грн;

Ощадбанк — на 2 млрд 814 млн грн;

Укрэксимбанк — на 2 млрд 285 млн грн.

Правительство пролонгировало льготные кредиты для аграриев. По программе «Доступные кредиты 5-7-9%» до 31 октября можно будет получить до 90 млн гривен.

Кроме того, с шести месяцев в году пролонгированы кредиты по ставке 0% годовых, которые весной предоставлялись под посевную кампанию.

То есть заемщики, которые в течение марта-мая привлекали льготное кредитование под 0% и должны были выплатить эти кредиты уже в августе 2022 года, теперь могут это сделать до февраля 2023 года.

Программа «Доступные кредиты 5-7-9%» стартовала в Украине 1 февраля 2020 г. по инициативе Президента Владимира Зеленского, ее реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП).

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В 2021 году отечественные аграрии получили более 26 млрд грн кредитов — это почти половина общей суммы программы.

В отечественной сельскохозяйственной отрасли официально зарегистрировано более 75 тыс. субъектов предпринимательской деятельности. Около 50 тыс. предприятий всех типов и размеров работают в растениеводстве. Треть из них — фермерские хозяйства, возделывающие до 1 тыс. га земли, в целом к малому и среднему бизнесу в этой сфере можно отнести 43 тыс. хозяйств.

Справка Finance.ua:

Еще до полномасштабной войны Finance.ua рассказывал историю Леонида Центило, владельца «Агрофирмы Колос» в Киевской области. Он через программу доступных кредитов рефинансировал имеющиеся кредиты, что позволило компании сэкономить около 5 млн на их обслуживании.

Также мы писали о Григории Шамрицком, владельце фермерского хозяйства «Моя земля 2015» на Полтавщине. Он оформил кредит на 1,6 млн грн под 5% годовых. Деньги пошли на покупку новой сеялки точного высева.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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