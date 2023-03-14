Цифровые деньги: экономист рассказал о преимуществах электронной гривны — Finance.ua
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Цифровые деньги: экономист рассказал о преимуществах электронной гривны

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Цифровые деньги: экономист рассказал о преимуществах электронной гривны
Цифровые деньги: экономист рассказал о преимуществах электронной гривны
В Украине разрабатывают цифровые гривны, которые будут равны обычным и могут быть полезны в противодействии коррупции. Соотношение к привычной для украинцев гривне будет 1/1.
Об этом рассказал доктор экономических наук Василий Фурман.
«Это просто будет еще одна, третья форма денег», — заявил экономист.
По словам эксперта, в настоящее время центральные банки разных стран проводят исследования и запускают цифровые валюты. Цифровая гривна будет соотноситься с безналичной или наличной как 1/1.
Фурман заверил, что е-гривна будет иметь много преимуществ. По его словам, ее будет легко контролировать и можно будет использовать в государственных выплатах для предотвращения коррупции.
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«Чтобы деньги, простыми словами, не воровали, чтобы это были разумные деньги. То есть, если ты направляешь, например, на строительство дорог, они будут только на строительство дорог. Там не может идти на коррупционные составляющие», — пояснил доктор экономических наук.
Вторым преимуществом Фурман назвал отсутствие комиссии. Он рассказал, что при переводах с карты одного банка на карту другого теряется определенная сумма, но в случае с е-гривной такого не будет.
Однако деталей обычного использования нового варианта денег эксперт не предоставил. По его словам, до сих пор не решено, кто будет открывать эти кошельки. В настоящее время продолжаются дискуссии о том, доверить это центральному банку или государственным и коммерческим.
Развитие цифровых валют центральных банков будет способствовать развитию рынка цифровых активов, заявил Фурман.

Справка Finance.ua:

  • на сайте Национального банка Украины указано, что е-гривна — это электронная форма денежной единицы Украины и эмитентом ее является Нацбанк. Она призвана дополнить наличную и безналичную формы гривны, выполняя все функции денег;
  • Минцифры хочет ускорить процесс развития электронной гривны. Согласно законодательству, пилотный проект должен стартовать в 2024 году.
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По материалам:
Фокус
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