Цифровизация строительных услуг: Федоров рассказал об антикоррупционном эффекте — Finance.ua

Цифровизация строительных услуг: Федоров рассказал об антикоррупционном эффекте Сегодня 21:03 — Казна и Политика

Цифровизация строительных услуг: Федоров рассказал об антикоррупционном эффекте

Цифровизация строительных услуг сэкономила 10 млрд гривен только за 2021 год. Еще 1,5 млрд гривен было сохранено благодаря антикоррупционному эффекту.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

«До 2019 года строительная сфера была самой коррумпированной в Украине. Создание Единой государственной электронной системы (ЕГЭСС) кардинально изменило ситуацию. Теперь вы можете строить прозрачно и быстро. На портале „Дія“ доступно 14 строительных услуг, которые экономят время. Например, создание уведомления о начале строительных работ СС1 занимает всего 20 минут. Без очередей, кабинетов и лишних бумажек», — заявил Федоров.

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Со всем перечнем услуг можете ознакомиться здесь

По словам министра, сервисами воспользовались уже более 100 тысяч граждан, 74% из них удовлетворены результатом.

«Изменения стали полезны не только для застройщиков, но и для граждан. Теперь каждый украинец можете самостоятельно проверить, законно ли строительство. Возле зданий размещен QR-код — сканируйте его, чтобы узнать информацию об объекте», — сообщил Федоров.

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