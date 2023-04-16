Чтобы привлечь молодежь, британские компании предлагают «сокращенные пятницы» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Чтобы привлечь молодежь, британские компании предлагают «сокращенные пятницы»

Личные финансы
19
Чтобы привлечь молодежь, британские компании предлагают «сокращенные пятницы»
Чтобы привлечь молодежь, британские компании предлагают «сокращенные пятницы»
Издание Bloomberg пишет, что британские компании в отчаянии: привлекать молодое поколение становится все сложнее. Чтобы исправить ситуацию, пытаются найти обходные пути.
Одним из вариантов стала идея «сокращенного рабочего дня в пятницу»: людей готовы отпускать на несколько часов раньше, чтобы у них была возможность больше отдыхать и начать свои выходные чуть раньше.
Читайте также
Предполагается, что это поможет привлечь молодежь к работе, поскольку для них на первом месте стоит work-life balance.
Место для вашей рекламы
Рекрутеры указывают, что число вакансий, содержащих в себе пункт о последнем сокращенном рабочем дне недели, постоянно растет: за последние три месяца цифра выросла в три раза.
Для Британии этот вопрос стоит остро: для закрытия именно начальных джуниор-позиций не хватает сотни тысяч человек. Для них и придумывают такие бонусы, как сокращенный рабочий день, больше дней отпуска или что-то в этом роде.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь!

По материалам:
Ain.Ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.