Чтобы привлечь молодежь, британские компании предлагают «сокращенные пятницы» — Finance.ua

Чтобы привлечь молодежь, британские компании предлагают «сокращенные пятницы»
Издание Bloomberg пишет, что британские компании в отчаянии: привлекать молодое поколение становится все сложнее. Чтобы исправить ситуацию, пытаются найти обходные пути.
Одним из вариантов стала идея «сокращенного рабочего дня в пятницу»: людей готовы отпускать на несколько часов раньше, чтобы у них была возможность больше отдыхать и начать свои выходные чуть раньше.
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Предполагается, что это поможет привлечь молодежь к работе, поскольку для них на первом месте стоит work-life balance.
Рекрутеры указывают, что число вакансий, содержащих в себе пункт о последнем сокращенном рабочем дне недели, постоянно растет: за последние три месяца цифра выросла в три раза.
Для Британии этот вопрос стоит остро: для закрытия именно начальных джуниор-позиций не хватает сотни тысяч человек. Для них и придумывают такие бонусы, как сокращенный рабочий день, больше дней отпуска или что-то в этом роде.
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