Чтобы преодолеть дефицит гречки, Украина получила от Канады 140 тонн семян — Finance.ua
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Чтобы преодолеть дефицит гречки, Украина получила от Канады 140 тонн семян

Личные финансы
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Правительство Канады закупило для Украины 140 тонн семян гречихи сорта Собо из провинции Манитоба. Груз оформили как гуманитарную помощь и через благотворительный фонд «Цветы» передали в Украину.
Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики.
Доставку осуществил союз «Мукомолы Украины» при поддержке ЕС и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
У Минагрополитики говорят: закупили семена, чтобы преодолеть в этом году дефицит гречки. В ФАО добавили — из-за войны цены на семена, средства защиты растений, удобрения и топливо выросли на 40-45 процентов. Есть риск, что производителям гречихи будет невыгодно выращивать урожай этой культуры.
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«Получив эти семена гречихи, мы можем поддержать фермеров, чтобы они засеяли около 2500 гектаров на западе и в центре Украины. Учитывая специализацию, опыт хозяйств и качество семян, урожайность с этой площади составит не менее 2 центнеров с гектара, или 5 000 тонн зерна гречихи (3 000 тонн обработанной гречневой крупы)», — рассказал глава «Мукомолов Украины» Родион Рыбчинский.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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