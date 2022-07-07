Чтобы преодолеть дефицит гречки, Украина получила от Канады 140 тонн семян — Finance.ua

Чтобы преодолеть дефицит гречки, Украина получила от Канады 140 тонн семян Сегодня 20:40 — Личные финансы

Правительство Канады закупило для Украины 140 тонн семян гречихи сорта Собо из провинции Манитоба. Груз оформили как гуманитарную помощь и через благотворительный фонд «Цветы» передали в Украину.

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики.

Доставку осуществил союз «Мукомолы Украины» при поддержке ЕС и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

У Минагрополитики говорят: закупили семена, чтобы преодолеть в этом году дефицит гречки. В ФАО добавили — из-за войны цены на семена, средства защиты растений, удобрения и топливо выросли на 40-45 процентов. Есть риск, что производителям гречихи будет невыгодно выращивать урожай этой культуры.

«Получив эти семена гречихи, мы можем поддержать фермеров, чтобы они засеяли около 2500 гектаров на западе и в центре Украины. Учитывая специализацию, опыт хозяйств и качество семян, урожайность с этой площади составит не менее 2 центнеров с гектара, или 5 000 тонн зерна гречихи (3 000 тонн обработанной гречневой крупы)», — рассказал глава «Мукомолов Украины» Родион Рыбчинский.

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