Чтобы получить возможность возмещения ущерба, аграриям необходимо его фиксировать, — Минагрополитики Сегодня 21:34 — Аграрный рынок

Чтобы получить возможность возмещения ущерба, аграриям необходимо его фиксировать, — Минагрополитики

До полномасштабной войны от украинской агропродукции зависели 400 млн человек в разных уголках мира, не считая самих украинцев. На агросектор приходилось 20% ВВП Украины и более 40% всего экспорта. Сейчас, в условиях войны, 23% отрасли потеряны или повреждены — прямые убытки, по подсчетам KSE и Минагрополитики, по состоянию на сентябрь 2022 года достигают $6,6 млрд. Косвенные потери равны $34,5 млрд. В Украине сокращаются посевные площади и вдвое уменьшился объем урожая против прошлогодних показателей. Все это представляет прямую угрозу экономике Украины и продовольственной безопасности мира.

Для восстановления аграрной отрасли нужно уже сегодня фиксировать весь ущерб, причиненный в результате военной агрессии россии. Такая доказательная база важна для доказывания в том числе в международных судах преступлений рф и возмещения ею всех потерь.

Об этом говорилось во время круглого стола «9 месяцев войны. Ущерб агросектору и перспективы их возмещения», который состоялся в Харькове при содействии Программы USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО) и Всеукраинского Аграрного Совета.

«Для получения возмещения важно иметь подтверждение ущерба. То есть нужны фактаж и фиксация. Понятно, что собрать такую информацию сложно и не сразу возможно. Это требует людского и финансового ресурса, но без фиксации возмещение вообще не может быть реализовано», — подчеркнул первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

По его словам, на правительственном уровне утверждены фактически все базовые постановления и приказы по методике определения вреда и ущерба, причиненного в результате вооруженной агрессии рф. На очереди — урегулирование на уровне постановления такой же методики для личных крестьянских хозяйств. После согласования указанного документа будет покрыта вся целевая аудитория, которая может иметь необходимость и потребует возмещения за полученные убытки в агросфере.

«Следующим шагом после того, как у нас есть методология, нормативная база и фиксация — это, конечно, определение источника покрытия. Мы уже имеем поддержку на уровне ООН и других международных институций, чтобы из разных источников (замороженных активов рф, репарационных и т.п.), но однозначно обеспечить возмещение за счет страны-агрессора. Эти процессы, как показывает практика, будут долгими, но нам их нужно сообща пройти. Наше государство будет всегда помогать бороться за то, чтобы предприниматели получили свои средства через прозрачный и действенный инструмент», — отметил Тарас Высоцкий.

Напомним, Программа USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО) и ГС «Всеукраинский Аграрный Совет» разработали методологические рекомендации по фиксации преступлений — https://bit.ly/3VsTZwj

На основе собранной информации создается доказательная база данных для подтверждения совершенных преступлений российской федерации против Украины. В дальнейшем собранная доказательная база будет использоваться для подачи индивидуальных заявлений или присоединения к уже имеющимся коллективным искам в международные суды с целью возмещения причиненного ущерба.

Параллельно работает бесплатная консультационная линия для пострадавших фермеров. Для вопросов и помощи в фиксации ущерба звоните +38 067 503 19 08.

Кроме того, функционирует Интерактивная карта разрушений агросектора Украины. Портал создан, чтобы показать реальный ущерб с/х предприятий, причиненный российской агрессией.

Собранные доказательства можно использовать в качестве примера для собственной фиксации. Также данные, отраженные на карте, помогут благотворительным организациям и международным инвесторам получить информацию о разрушениях, чтобы в дальнейшем поддержать предприятия.

Присоединиться к сбору доказательной базы о военных преступлениях агропредприятия могут с помощью ресурса www.agrirecovery.com.ua

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