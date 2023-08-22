Что знают иностранные айтишники об Украине и украинцах (инфографика) — Finance.ua

Что знают иностранные айтишники об Украине и украинцах (инфографика)
К годовщине Независимости Украины GlobalLogic опросил коллег из 20 стран, что они знают об Украине, украинцах и нашем вкладе в мир технологий.
Среди ответов — открытие украинцами рентгеновских лучей, создание первого кинескопа и репозитория GitLab.
Самые неожиданные факты об Украине
Многие опрошенные знают о единственной пустыне в Европе — Олешковские пески на Херсонщине. Среди других упоминаний — самая глубокая в мире станция метро Арсенальная, Голодомор и историческая битва под Хотином в 1621 году. А у кого-то первая ассоциация с Украиной — это сырники.
Известные изобретения
Легендарный самолет Ан-225 «Мрия», первый вертолет, разработанный конструктором Игорем Сикорским, открытие рентгеновских лучей Иваном Пулюем, а также первый в мире кинескоп, изобретенный Иосифом Тимченко.
Что думают об украинцах
Иностранные коллеги выделяют следующие черты украинцев: ум, настойчивость, дружелюбие и инженерный талант. 90% опрошенных хотят посетить Украину в будущем.
Самые популярные направления: Киев, Львов, Одесса и Крым. Упомянули также Карпаты, Белую Церковь и Черновцы.
Что думают об украинском ІТ
Опрошенные отмечают высокий профессиональный уровень украинских специалистов, значительный опыт создания ПО, веб- и мобильных приложений, а также разработок в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения и кибербезопасности.
Даже во время войны украинская ІТ-отрасль сохраняет устойчивость и обеспечивает 43% всего экспорта услуг в Украине. Высокая эффективность и резильентность украинских инженеров вызывает восхищение коллег по всему миру.
Напомним, главными рынками для Украины остаются США и Великобритания, в частности, их компании часто выступают налоговыми резидентами Мальты и Кипра, занимающих ведущие позиции по экспорту ІТ-услуг.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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