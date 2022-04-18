Что ждет украинские банки из-за войны: рассказали в ФГВФЛ — Finance.ua

Что ждет украинские банки из-за войны: рассказали в ФГВФЛ

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Что ждет украинские банки из-за войны: рассказали в ФГВФЛ

В Украине финансовая система укрепилась за прошедшие годы. Ожидать банкопада, который был в начале войны рф против Украины в 2014-м, в результате полномасштабного вторжения в 2022-м не стоит.

Об этом в интервью ЭП рассказала руководитель Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) Светлана Рекрут. По ее словам, банковская система укрепилась во время коронакризиса.

«Это не произошло просто так. Это результат работы как пруденциального надзора, так и самой системы. В 2014-2016 годах с рынка ушли слабые банки, а остались сильные, которые продолжали наращивать свою мощь», — отметила она.

Однако при этом Рекрут отмечает, что кредитная дисциплина будет уменьшаться, а капитал банков потребует новых вливаний. «Но еще раз подчеркиваю, что это вопрос грядущих дней. Этим мы будем заниматься после победы. Кредитные портфели банков, кредитный риск — это сейчас то, что на самом деле посчитать невозможно», — отмечает представитель ФГВФЛ.

Она также подчеркнула, что НБУ даст банкам время для наращивания капитала и укрепления, поскольку неплатежеспособность банка — это не панацея, а мера «последней инстанции».

Справка Finance.ua:

в Украине с 13 апреля вступил в силу закон, согласно которому вкладчикам возместят всю сумму вклада в случае банкротства банка. Руководитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут отметила, что это мировая практика во время чрезвычайных происшествий;

на время войны банки разблокировали все кредитные карты, а украинцы получили возможность беспрепятственно пользоваться заемными средствами, в том числе кредитными лимитами. Однако каждый банк принимает решение самостоятельно и договариваться о кредитных каникулах большинству клиентов пришлось отдельно.

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