Что ждет рынок криптовалют в ближайшие годы: прогноз экспертов — Finance.ua
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Что ждет рынок криптовалют в ближайшие годы: прогноз экспертов

Сегодня 11:30Финтех и Карты
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Что ждет рынок криптовалют в ближайшие годы: прогноз экспертовЧто ждет рынок криптовалют в ближайшие годы: прогноз экспертов
Опрошенные телеканалом CNBC игроки криптовалютной индустрии считают, что на фоне жесткой коррекции крипторинка в ближайшие годы количество действующих цифровых токенов и блокчейнов существенно сократится.
В этот момент во всем мире насчитывается около 19 тыс. криптовалют. В будущем их останется несколько десятков, говорится в материале.
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Криптоэксперты считают, что толчком к этому стал недавний обвал так называемого алгоритмического «стейблкоина» TerraUSD и связанного с ним цифрового токена Luna, сравнивая нынешнюю криптотрасль с пузырем доткомов в начале 2000-х годов.
На заре интернета было множество дотком-компаний, многие из которых не приносили никакой добавленной стоимости, и в один момент рынок очистился.
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По словам Бертрана Переса, генерального директора Web3 Foundation, существует слишком большое количество блокчейн-платформ и слишком много токенов. И это сбивает пользователей с толку.
Главный инвестиционный директор Guggenheim Скотт Майнерд подкинул еще больше пессимизма, заявив, что большинство криптовалют — «ненужность», но Bitcoin и Ethereum выживут, хоть и существенно упадут в цене.

Валютные карты: что предлагают украинские банки

По материалам: УНІАН
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