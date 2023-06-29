Что ждет крупнейшую экономику мира в случае рецессии — Finance.ua

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Что ждет крупнейшую экономику мира в случае рецессии

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Крупнейшие банки США могут пережить серьезную рецессию и продолжить кредитование домохозяйств и предприятий.
Как говорится в сообщении Федеральной резервной системы (ФРС), согласно результатам ежегодных стресс-тестов, совокупный ущерб 23 ведущим банкам страны может составить $541 млрд в рамках гипотетического сценария рецессии.
«Результаты стресс-тестов подтверждают, что банковская система США остается гибкой и устойчивой. Однако нам следует помнить, что риски могут возрасти», — заявил замглавы ФРС по банковскому надзору Майкл Барр, отметив при этом, что необходимо продолжать работу, чтобы добиться «устойчивости банков к целому ряду экономических сценариев, рыночным шокам и другим кризисам».
Как говорится в сообщении, в случае рецессии безработица в стране взлетит до 10%, цены на коммерческую недвижимость упадут на 40%, на жилую — на 38%.
Совокупный коэффициент достаточности капитала первого уровня (Tier 1) банков в этом случае может снизиться на 2,3 процентного пункта — до 10,1%, что существенно превышает минимальные требования Федрезерва.

Риск рецессии в США

В июле 2022 года JPMorgan заявил о том, что экономика США в шаге от рецессии. Ухудшение прогноза экономисты связывали с ослаблением потребительского спроса. МВФ прогнозировал, что темпы роста ВВП США снизятся с 2,9% в 2022 году до 1,7% в 2023 и 0,8% в 2024 году. Экономисты заявляли, что у США сужаются возможности, чтобы избежать рецессии.
В сентябре 2022 года фондовые индексы США упали до двухлетнего минимума.
По материалам:
УНІАН
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