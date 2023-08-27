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Что ждет банковскую систему Украины — ответ эксперта

Казна и Политика
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Что ждет банковскую систему Украины — ответ эксперта
Что ждет банковскую систему Украины — ответ эксперта
Будущее украинской банковской системы — идти путем концентрации банковского капитала и путем приватизации украинских государственных банков.
Об этом рассказал экономический эксперт Олег Пендзин в комментарии УНН.
«У нас много маленьких банков с очень мощной системой активов. В Европе наоборот — банков немного. Там есть 10 — 15 банков, например — в той же Германии. Поэтому считаю, что будущее украинской банковской системы — это путь концентрации банковского капитала и приватизации украинских государственных банков», — отметил эксперт.
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Говоря о технологичности украинской банковской системы, Олег Пендзин подчеркнул, что украинские банки гораздо технологичнее зарубежных, однако есть вопросы относительно функционала именно украинской системы.
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«Вы в банк обращаетесь, чтобы получить, например, кредитование, да? В действительности банк не просто обслуживает ваш счет, он должен предоставлять услуги, связанные с функционированием хозяйственной системы. Давайте не смешивать это вместе с обслуживанием физических лиц, хотя там тоже есть и потребительское кредитование, и ипотека. Основная функция банковской системы — это содействие экономическому развитию. Банк это не то место, где вы храните деньги. Это не альтернатива трехлитровой банке в саду», — отметил экономист.
По его мнению, «банк — это место, где сосредотачиваются средства, которые затем выдаются в качестве кредитования».
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Вот, собственно, когда мы говорим с этой точки зрения, то механизм и процентность украинской банковской системы, при которой происходит эта часть деятельности, однозначно не устраивают сегодня украинский бизнес. Пока ни ставка рефинансирования, ни ставка по кредитам не устраивает бизнес с точки зрения нормального доступа к кредитному ресурсу. Вот этого точно не хватает украинской системе", — резюмировал он.

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По материалам:
УНН
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