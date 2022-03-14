Что ждать от курса на этой неделе? — Finance.ua

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Что ждать от курса на этой неделе?

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Что ждать от курса на этой неделе?Что ждать от курса на этой неделе?
Кабмин в данный момент пытается перезапустить работу экономики в регионах, которые не охвачены боевыми действиями, говорит аналитик Roboforex, Андрей Гойлов.
В частности, принят ряд мер для поддержки малого и среднего бизнеса: отменены проверки, сняты ограничения на получение лицензий и снижены налоги.
Со слов эксперта, на текущей неделе Верховная Рада должна отменить НДС и акцизный сбор на топливо.
«Во вторник состоится третий аукцион Минфина по размещению военных ОВГЗ. Рынку будут предложены гособлигации в гривнах со сроками погашения в 2 и 12 месяцев, а также 12 месяцев — в долларах США. Сейчас данные бумаги пользуются спросом у инвесторов. Всего Минфин планирует привлечь около 400 млрд грн по военным выпускам ОВГЗ. НБУ заявил о намерении выкупить часть этих бумаг, что по сути является „скрытой“ эмиссией гривны», — отмечает эксперт.
С его слов, это может привести к существенной девальвации украинской национальной валюты, когда начнет полноценно функционировать межбанк.
Сейчас все сделки между НБУ и коммерческими банками проходят «напрямую». Регулятор активно стимулирует их заключать сделки между собой для ускорения восстановления рынка.
Отметим также, что на прошлой неделе МВФ в срочном порядке выделил Украине 1,4 млрд долларов США.
До этого мы получили 1,2 млрд евро от ЕС.
Параллельно продолжаются консультации с другими партнерами по предоставлению нашей стране макрофинансовой помощи.
По понятным причинам выпуск еврооблигаций сейчас невозможен.
По материалам: Finance.UA
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