Что ждать от курса на этой неделе? — Finance.ua

Что ждать от курса на этой неделе?

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Что ждать от курса на этой неделе?

Кабмин в данный момент пытается перезапустить работу экономики в регионах, которые не охвачены боевыми действиями, говорит аналитик Roboforex, Андрей Гойлов.

В частности, принят ряд мер для поддержки малого и среднего бизнеса: отменены проверки, сняты ограничения на получение лицензий и снижены налоги.

Со слов эксперта, на текущей неделе Верховная Рада должна отменить НДС и акцизный сбор на топливо.

«Во вторник состоится третий аукцион Минфина по размещению военных ОВГЗ. Рынку будут предложены гособлигации в гривнах со сроками погашения в 2 и 12 месяцев, а также 12 месяцев — в долларах США. Сейчас данные бумаги пользуются спросом у инвесторов. Всего Минфин планирует привлечь около 400 млрд грн по военным выпускам ОВГЗ. НБУ заявил о намерении выкупить часть этих бумаг, что по сути является „скрытой“ эмиссией гривны», — отмечает эксперт.

С его слов, это может привести к существенной девальвации украинской национальной валюты, когда начнет полноценно функционировать межбанк.

Сейчас все сделки между НБУ и коммерческими банками проходят «напрямую». Регулятор активно стимулирует их заключать сделки между собой для ускорения восстановления рынка.

Отметим также, что на прошлой неделе МВФ в срочном порядке выделил Украине 1,4 млрд долларов США.

До этого мы получили 1,2 млрд евро от ЕС.

Параллельно продолжаются консультации с другими партнерами по предоставлению нашей стране макрофинансовой помощи.

По понятным причинам выпуск еврооблигаций сейчас невозможен.

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