Что украинцы покупают на Черную пятницу — Finance.ua

Что украинцы покупают на Черную пятницу Сегодня 15:44 — Личные финансы

Что украинцы покупают на Черную пятницу

Что украинцы покупают на Black Friday, рассказали в Ассоциации ритейлеров, ссылаясь на данные сети торговых центров «Эпицентр».

За три дня акций, с 21 по 23 ноября, общий объем продаж вырос на 25% по сравнению с прошлой неделей.

В топ-5 акционных товаров, на которые украинцы потратили больше всего средств, вошли телевизоры, кофемашины, павербанки, стиральные машины и электрические обогреватели.

Значительным спросом пользовались холодильники и климатические системы, а также товары по ремонту и обустройству жилищ, такие как керамическая плитка, клей для плитки и ламинат. Также часто покупали подсолнечное масло, товары для творчества, зимние омыватели для авто, спички в блоках, свечи.

В список наиболее популярных товаров попали батарейки, газовые плитки, сковородки, бойлеры, топливные брикеты, теплоизоляционные материалы, генераторы, зарядные станции, фонари, свечи, еда с длительным сроком хранения, предметы бытовой химии и гигиены, корм для животных, теплая одежда и обувь тому подобное.

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В «Эпицентре» говорят, что черная пятница продлится до 28 ноября включительно: перед завершением акции украинцы обычно покупают активнее.

В 2021 году наиболее популярными товарами на Black Friday в «Эпицентре» были бытовая техника и телевизоры, керамическая плитка, ламинат и паркет, лакокрасочная продукция и декоративное освещение, а также товары для праздников, бытовая химия и гигиена.

The Village Україна По материалам:

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