Что Украина экспортировала и импортировала в 2022 году (инфографика) — Finance.ua

Что Украина экспортировала и импортировала в 2022 году (инфографика) Сегодня 09:32 — Казна и Политика

Что Украина экспортировала и импортировала в 2022 году (инфографика)

В январе-сентябре 2022 года Украина импортировала товаров на $39,2 млрд, а экспортировала — на $33,1 млрд.

Как свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, товарооборот за 9 месяцев составил $72,3 млрд.

Больше всего украинского экспорта пришлось на такие страны:

Польша — $5,1 млрд;

Румыния — $2,6 млрд;

Турция — $2,2 млрд.

В тройку наиболее экспортируемых категорий товаров вошли:

продовольственные товары — $16 млрд;

металлы и изделия из них — $5,1 млрд;

машины, оборудование и транспорт — $3,3 млрд.

Больше всего Украина импортировала товаров из таких стран:

Китай — на $5,8 млрд;

Польша — на $3,8 млрд;

Германия — $3,3 млрд.

Главными импортированными товарами стали:

машины, оборудование и транспорт — $10,9 млрд;

топливно-энергетические товары — $9,7 млрд;

продукция химической промышленности — $7,1 млрд.

Инфографика: Таможенная служба

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