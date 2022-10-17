Что Украина экспортировала и импортировала в 2022 году (инфографика) — Finance.ua
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Что Украина экспортировала и импортировала в 2022 году (инфографика)

Казна и Политика
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Что Украина экспортировала и импортировала в 2022 году (инфографика)
Что Украина экспортировала и импортировала в 2022 году (инфографика)
В январе-сентябре 2022 года Украина импортировала товаров на $39,2 млрд, а экспортировала — на $33,1 млрд.
Как свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, товарооборот за 9 месяцев составил $72,3 млрд.
Больше всего украинского экспорта пришлось на такие страны:
  • Польша — $5,1 млрд;
  • Румыния — $2,6 млрд;
  • Турция — $2,2 млрд.
В тройку наиболее экспортируемых категорий товаров вошли:
  • продовольственные товары — $16 млрд;
  • металлы и изделия из них — $5,1 млрд;
  • машины, оборудование и транспорт — $3,3 млрд.
Больше всего Украина импортировала товаров из таких стран:
  • Китай — на $5,8 млрд;
  • Польша — на $3,8 млрд;
  • Германия — $3,3 млрд.
Главными импортированными товарами стали:
  • машины, оборудование и транспорт — $10,9 млрд;
  • топливно-энергетические товары — $9,7 млрд;
  • продукция химической промышленности — $7,1 млрд.
Инфографика: Таможенная служба
Инфографика: Таможенная служба

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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