Что Украина экспортировала и импортировала в 2022 году (инфографика) — Finance.ua

Что Украина экспортировала и импортировала в 2022 году (инфографика)
В январе-сентябре 2022 года Украина импортировала товаров на $39,2 млрд, а экспортировала — на $33,1 млрд.
Как свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, товарооборот за 9 месяцев составил $72,3 млрд.
Больше всего украинского экспорта пришлось на такие страны:
- Польша — $5,1 млрд;
- Румыния — $2,6 млрд;
- Турция — $2,2 млрд.
В тройку наиболее экспортируемых категорий товаров вошли:
- продовольственные товары — $16 млрд;
- металлы и изделия из них — $5,1 млрд;
- машины, оборудование и транспорт — $3,3 млрд.
Больше всего Украина импортировала товаров из таких стран:
- Китай — на $5,8 млрд;
- Польша — на $3,8 млрд;
- Германия — $3,3 млрд.
Главными импортированными товарами стали:
- машины, оборудование и транспорт — $10,9 млрд;
- топливно-энергетические товары — $9,7 млрд;
- продукция химической промышленности — $7,1 млрд.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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