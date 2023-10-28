Что такое «третья платежка» за газ, и что стоит о ней знать — Finance.ua

Что такое «третья платежка» за газ, и что стоит о ней знать Сегодня 09:08 — Личные финансы

Что такое «третья платежка» за газ, и что стоит о ней знать

Тема технического обслуживания внутридомовых газовых сетей продолжает беспокоить украинцев. Пока национальный регулятор не финализовал последние бюрократические шаги — образец типового договора и предельные тарифы на обслуживание внутридомовых сетей — многие потребители считают эту услугу незаконной и не спешат заключать соответствующее соглашение с газовщиками. А некоторые до сих пор считают, что газовщики априори ответственны за трубы во всех домах и без дополнительных договоров.

Об этом пишет ГазПравда.

Откуда взялась идея «третьей платежки» за газ?

В 2015 году Украина взяла курс на внедрение цивилизованного рынка природного газа. Согласно взятым обязательствам, на рынке природного газа с 2015 года постепенно проходят определенные реформы, и одна из них — это разделение функций по распределению и поставке природного газа.

В этой связи Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила новые тарифы облгазов на доставку газа. И уже с января 2020 года украинцы начали получать две отдельные платежи за газ: одну за его поставку, другую — за доставку (распределение) голубого топлива.

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В то же время из новодействующих тарифов облгазов на доставку газа исключили плату за техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения (ТО ВБСХ). Кроме того, постепенно утратили силу нормативно-правовые акты (НПА), обязывающие облгазы бесплатно осуществлять ТО в жилых домах их абонентов на периодической основе.

Что изменится?

Раньше в единый платеж за газ была включена плата за ТО, о чем некоторые бытовые потребители даже не догадывались.

Ключевой момент начатой ​​трансформации заключается в возложении ответственности за эксплуатацию и содержание в надлежащем состоянии внутренних газовых сетей, котлов, газовых бойлеров, колонок, исправности вентиляции в помещении на лиц, наиболее мотивированных в их безаварийной работе, то есть на их владельцев, а именно:

в многоквартирном доме за сети общей собственности в зоне общего использования — на совладельцев многоэтажки;

в частном жилом доме и непосредственно в квартирах — на их хозяина.

Законодательство предоставило право владельцу выбирать организацию, которая исключительно на договорных условиях и на платной основе будет осуществлять работы с ТО ВБСХ: это может быть как местный облгаз, так и другие организации, получившие на это соответствующие разрешения.

Таким образом, владелец понимает, за что именно он будет платить денежные средства и контролирует соблюдение выполнения договорных обязательств исполнителя ТО. В случаях выявления нарушений — собственник может жаловаться на недобросовестное предприятие в соответствующие инстанции.

Пока типовой договор на ТО ВБСХ для многоквартирного дома, как и предельные тарифы, еще не утверждены НКРЭКУ. Поэтому заключение именно типового договора с совладельцами многоэтажки невозможно.

Однако, если из-за критического состояния ВБСХ в многоквартирном доме, которое угрожало безопасности всех его жителей, совладельцы уже заключили договор на ТО ВБСГ или планируют заключить на условиях, предложенных местным гор- или облгазом, то после принятия НКРЭКУ Типового договора и предельных тарифов условия уже заключенного договора должны быть пересмотрены с учетом требований вновь принятых НПА.

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ГазПравда По материалам:

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