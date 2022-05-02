Что такое простой и чем он отличается от приостановки действия трудового договора — Finance.ua

Что такое простой и чем он отличается от приостановки действия трудового договора

Сегодня 19:04 — Личные финансы

В условиях военного положения происходят быстрые изменения законодательных норм. Не обошлось и без изменений в трудовом законодательстве.

Поэтому юристы Бесплатного бюро правовой помощи поделились раз ъяснением того, что такое простой и что о нем нужно знать.

Простой — это приостановка работы, вызванная отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы, неотвратимой силой или иными обстоятельствами.

В то же время существует понятие приостановки действия трудового договора, с которым не следует путать простой. Приостановка действия трудового договора — это временное прекращение работодателем обеспечения работника работой и временное прекращение работником выполнения работы по заключенному трудовому договору в связи с военной агрессией против Украины, что исключает возможность предоставления и выполнения работы.

В чем разница?

простоем являются любые обстоятельства, обусловившие приостановку работы. При этом приостановкой действия трудового договора есть отсутствие работы и ее выполнения работником во время военного положения;

простой может быть без ограничения времени, а приостановка возможна только на период действия военного положения;



решение о простое принимает работодатель, а инициатором приостановки действия ТД могут быть как работодатель, так и работник;



простой может быть для всего предприятия, или отдела или конкретного работника, а приостановка действия ТД носит индивидуальный характер, то есть один приказ в отношении одного работника.

Также есть существенная разница между этими понятиями и в их оплате:

при простое выплачивается не ниже 2/3 оклада , по вине работника простой не оплачивается, а при приостановлении действия трудового договора заработная плата не выплачивается , выдается приказ в обоих случаях;

, по вине работника простой не оплачивается, а при приостановлении действия трудового договора , выдается приказ в обоих случаях; в период простоя в случае выплаты 2/3 оклада пенсионный стаж засчитывается, а в период приостановки действия трудового договора стаж не идет, поскольку не уплачивается ЕСВ.

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