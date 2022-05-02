Что такое простой и чем он отличается от приостановки действия трудового договора — Finance.ua
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Что такое простой и чем он отличается от приостановки действия трудового договора

Сегодня 19:04Личные финансы
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В условиях военного положения происходят быстрые изменения законодательных норм. Не обошлось и без изменений в трудовом законодательстве.
Поэтому юристы Бесплатного бюро правовой помощи поделились разъяснением того, что такое простой и что о нем нужно знать.
Простой — это приостановка работы, вызванная отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы, неотвратимой силой или иными обстоятельствами.
В то же время существует понятие приостановки действия трудового договора, с которым не следует путать простой. Приостановка действия трудового договора — это временное прекращение работодателем обеспечения работника работой и временное прекращение работником выполнения работы по заключенному трудовому договору в связи с военной агрессией против Украины, что исключает возможность предоставления и выполнения работы.
В чем разница?
  • простоем являются любые обстоятельства, обусловившие приостановку работы. При этом приостановкой действия трудового договора есть отсутствие работы и ее выполнения работником во время военного положения;
  • простой может быть без ограничения времени, а приостановка возможна только на период действия военного положения;
  • решение о простое принимает работодатель, а инициатором приостановки действия ТД могут быть как работодатель, так и работник;
  • простой может быть для всего предприятия, или отдела или конкретного работника, а приостановка действия ТД носит индивидуальный характер, то есть один приказ в отношении одного работника.
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Также есть существенная разница между этими понятиями и в их оплате:
  • при простое выплачивается не ниже 2/3 оклада, по вине работника простой не оплачивается, а при приостановлении действия трудового договора заработная плата не выплачивается, выдается приказ в обоих случаях;
  • в период простоя в случае выплаты 2/3 оклада пенсионный стаж засчитывается, а в период приостановки действия трудового договора стаж не идет, поскольку не уплачивается ЕСВ.
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По материалам: Finance.ua
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