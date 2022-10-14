Что такое ФГВФЛ и какие вклады возвращает учреждение — Finance.ua

Что такое ФГВФЛ и какие вклады возвращает учреждение
С сентября 1998 года в Украине работает специализированное учреждение — Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Основная задача этого учреждения — обеспечение функционирования системы гарантирования вкладов и вывод неплатежеспособных банков с рынка и ликвидация банков.
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Изначальный размер возмещений составил 500 грн. Это примерно 197 долларов по тогдашнему курсу.
Через три года Верховная Рада приняла закон «О Фонде гарантирования вкладов физических лиц» (утратил силу. — Ред.). Этим документом, в частности, увеличивалась гарантированная выплата до 1200 грн.
21 сентября 2012 года нардепы приняли закон «О системе гарантирования вкладов физических лиц», который, собственно, и регулирует систему гарантирования вкладов. Раздел II этого документа определяет правовой статус Фонда.
Следовательно, ФГВФЛ — это учреждение, выполняющее особые функции в сфере гарантирования вкладов физических лиц и вывода неплатежеспособных банков с рынка и ликвидации банков.
Фонд — экономически самостоятельное учреждение, имеет самостоятельный баланс, текущий и другие счета в Национальном банке Украины, в частности, счета условного хранения (эскроу), а также счета в ценных бумагах в депозитарных учреждениях — банках Украины.
Участие банков в ФГВФЛ обязательно. Банк обретает статус участника Фонда в день получения банковской лицензии. Исключением был Ощадбанк, однако 30 августа государственный банк стал одним из участников Фонда. Ранее вклады в Ощадбанке гарантировались государством.
На практике это означало, что государство обещало гарантировать 100% сумм вкладов физлиц в Ощадбанке, тогда как в остальных банках, даже государственных (ПриватБанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк), Фонд гарантировал только 200 тыс. грн (сейчас лимит повысили до 600 тыс. грн. — ред.).
С момента основания Фонда гарантированная сумма увеличивалась 11 раз.
С началом полномасштабной войны, которую россия развязала против Украины 24 февраля, на период военного положения и три месяца после его окончания во всех банках действует 100-процентная гарантия государства по всем вкладам физлиц с учетом процентов. 12 апреля президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.
Важно еще и то, что ФГВФЛ не может быть признан банкротом. В случае дефицита собственных средств для выполнения обязательств перед вкладчикам, Фонд имеет право привлечь государственное финансирование — заем от Министерства финансов Украины, НБУ и т.д.
Во время банковского кризиса 2014-2017 годов ФГВФЛ выплатил вкладчикам признанных неплатежеспособными банков около 90 млрд грн. Большую часть этих средств привлекли в качестве кредитов от правительства и Нацбанка.
Какие вклады возвращает ФГВФЛ
Гарантии Фонда распространяются на вклады во всех работающих банках Украины. Каждому вкладчику гарантируется возмещение средств, привлеченных банком от вкладчика (или поступивших для вкладчика) на условиях:
- договора банковского счета;
- договора банковского вклада (депозита).
Гарантии распространяются на физические лица, в том числе и на физических лиц-предпринимателей.
Фондом гарантируется возмещение средств, привлеченных банком в наличной или безналичной форме в национальной или иностранной валюте.
Валютные вклады возмещаются в гривне по официальному курсу НБУ на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка.
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