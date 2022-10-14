Что такое ФГВФЛ и какие вклады возвращает учреждение — Finance.ua

Что такое ФГВФЛ и какие вклады возвращает учреждение Сегодня 08:02 — Кредит&Депозит

Что такое ФГВФЛ и какие вклады возвращает учреждение

С сентября 1998 года в Украине работает специализированное учреждение — Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Основная задача этого учреждения — обеспечение функционирования системы гарантирования вкладов и вывод неплатежеспособных банков с рынка и ликвидация банков.

Изначальный размер возмещений составил 500 грн. Это примерно 197 долларов по тогдашнему курсу.

Через три года Верховная Рада приняла закон «О Фонде гарантирования вкладов физических лиц» (утратил силу. — Ред.). Этим документом, в частности, увеличивалась гарантированная выплата до 1200 грн.

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21 сентября 2012 года нардепы приняли закон «О системе гарантирования вкладов физических лиц» , который, собственно, и регулирует систему гарантирования вкладов. Раздел II этого документа определяет правовой статус Фонда.

Следовательно, ФГВФЛ — это учреждение, выполняющее особые функции в сфере гарантирования вкладов физических лиц и вывода неплатежеспособных банков с рынка и ликвидации банков.

Фонд — экономически самостоятельное учреждение, имеет самостоятельный баланс, текущий и другие счета в Национальном банке Украины, в частности, счета условного хранения (эскроу), а также счета в ценных бумагах в депозитарных учреждениях — банках Украины.

Участие банков в ФГВФЛ обязательно. Банк обретает статус участника Фонда в день получения банковской лицензии. Исключением был Ощадбанк, однако 30 августа государственный банк стал одним из участников Фонда. Ранее вклады в Ощадбанке гарантировались государством.

На практике это означало, что государство обещало гарантировать 100% сумм вкладов физлиц в Ощадбанке, тогда как в остальных банках, даже государственных ( ПриватБанк , Укргазбанк, Укрэксимбанк), Фонд гарантировал только 200 тыс. грн (сейчас лимит повысили до 600 тыс. грн. — ред.).

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С момента основания Фонда гарантированная сумма увеличивалась 11 раз.

С началом полномасштабной войны, которую россия развязала против Украины 24 февраля, на период военного положения и три месяца после его окончания во всех банках действует 100-процентная гарантия государства по всем вкладам физлиц с учетом процентов. 12 апреля президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон

Важно еще и то, что ФГВФЛ не может быть признан банкротом. В случае дефицита собственных средств для выполнения обязательств перед вкладчикам, Фонд имеет право привлечь государственное финансирование — заем от Министерства финансов Украины, НБУ и т.д.

Во время банковского кризиса 2014-2017 годов ФГВФЛ выплатил вкладчикам признанных неплатежеспособными банков около 90 млрд грн. Большую часть этих средств привлекли в качестве кредитов от правительства и Нацбанка.

Какие вклады возвращает ФГВФЛ

Гарантии Фонда распространяются на вклады во всех работающих банках Украины. Каждому вкладчику гарантируется возмещение средств, привлеченных банком от вкладчика (или поступивших для вкладчика) на условиях:

договора банковского счета;

договора банковского вклада (депозита).

Гарантии распространяются на физические лица, в том числе и на физических лиц-предпринимателей.

Фондом гарантируется возмещение средств, привлеченных банком в наличной или безналичной форме в национальной или иностранной валюте.

Валютные вклады возмещаются в гривне по официальному курсу НБУ на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка.

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