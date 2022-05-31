Что такое абсолютный мораторий на проверки — Finance.ua

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Что такое абсолютный мораторий на проверки

Сегодня 19:03Казна и Политика
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Государственная регуляторная служба совместно с Минэкономики наработала законопроект для, как говорят в ведомстве, качественного и эффективного регулирования процессов контроля бизнеса в условиях военного положения.
Глава ГРС Алексей Кучер объяснил, что законопроектом предусматривается:
  • абсолютный мораторий на проведение мероприятий контроля во время действия военного положения;
  • внеплановые мероприятия могут состояться при наличии угрозы безопасности населения или окружающей среды и только с разрешения правительства;
  • упрощенный и оперативный административный порядок обжалования результатов внеплановых проверок при нарушении органами контроля требований законодательства.
«Принятие этого законопроекта создаст условия для надлежащей защиты прав и законных интересов каждого субъекта хозяйствования в условиях военного, чрезвычайного положения, объявления зоны чрезвычайной экологической ситуации», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.
Читайте больше о налогах в новом материале -

Проверки ФЛП во время войны, кого и почему могут проверить

По материалам: Finance.ua
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