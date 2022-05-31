Что такое абсолютный мораторий на проверки — Finance.ua

Что такое абсолютный мораторий на проверки

Сегодня 19:03 — Казна и Политика

Государственная регуляторная служба совместно с Минэкономики наработала законопроект для, как говорят в ведомстве, качественного и эффективного регулирования процессов контроля бизнеса в условиях военного положения.

Глава ГРС Алексей Кучер объяснил, что законопроектом предусматривается:

абсолютный мораторий на проведение мероприятий контроля во время действия военного положения;

внеплановые мероприятия могут состояться при наличии угрозы безопасности населения или окружающей среды и только с разрешения правительства;

упрощенный и оперативный административный порядок обжалования результатов внеплановых проверок при нарушении органами контроля требований законодательства.

«Принятие этого законопроекта создаст условия для надлежащей защиты прав и законных интересов каждого субъекта хозяйствования в условиях военного, чрезвычайного положения, объявления зоны чрезвычайной экологической ситуации», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

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