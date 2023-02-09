Что с безработицей в США? Сможет ли доллар укрепиться? — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Что с безработицей в США? Сможет ли доллар укрепиться? Сегодня 15:51 — Валюта

В прошлую пятницу вышли данные по безработице в США. Данный показатель составил 3,4% против ожиданий в 3,5% и стал рекордным за последние 53 года. При этом среднее количество рабочих часов в неделю незначительно увеличилось. В такой ситуации ожидать замедления темпов роста инфляции не приходится. По этой причине ФРС США продолжит свою «жесткую» монетарную политику повышения учетной ставки и сокращения баланса. Все это будет способствовать укреплению курса американского доллара и падению рынка акций. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Безработица в США (%). Источник: tradingeconomics.com

На данный момент наблюдается противоречивая картина — происходит стагнация реального сектора и рынка недвижимости в совокупности с низкой безработицей. Судя по заявлениям руководства ФРС, оно опасается повторения сценария 1970-х годов. Тогда незначительное замедление темпов ценового роста восприняли как сигнал для смягчения денежно-кредитной политики. Это привело к тяжелым экономическим последствиям в виде высокого уровня инфляции на протяжении 10 лет. ФРС стремится избежать ошибок прошлого и не спешит снижать ставки, продолжая наблюдение за поведением рынка и показателями инфляции. А вот последние весьма далеки от желаемых отметок.

На этом фоне ведущие аналитики повысили свой прогноз по предельному значению ключевой ставки ФРС США до 5,21% годовых к концу нынешнего года. Это весьма сдержанная оценка на фоне ожиданий нового цикла роста нефтяных цен. В случае его начала темпы увеличения инфляции в США снова ускорятся и это потребует от ФРС решительных шагов в рамках политики дальнейшего ужесточения монетарной политики. Все это приведет к укреплению доллара США относительно других мировых валют.

Прогноз учетной ставки в США (%). Источник: tradingeconomics.com.

По мнению одного из ведущих аналитиков Goldman Sachs Group Inc. Джеффа Карри (Jeffrey Currie), нефть будет дорожать следующие 2 года из-за проблем с производственными мощностями. Дополнительно усложнят ситуацию санкции на российскую нефть и увеличение спроса на энергоносители со стороны КНР. Кроме того, падение инвестиций в разведку и добычу полезных ископаемых по всему миру может привести к глобальному дефициту углеводородного сырья. По этим причинам в долгосрочной перспективе инфляция по-прежнему останется высокой.

RoboForex По материалам:

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