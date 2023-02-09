Что с безработицей в США? Сможет ли доллар укрепиться? — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Что с безработицей в США? Сможет ли доллар укрепиться?

Валюта
50
В прошлую пятницу вышли данные по безработице в США. Данный показатель составил 3,4% против ожиданий в 3,5% и стал рекордным за последние 53 года. При этом среднее количество рабочих часов в неделю незначительно увеличилось. В такой ситуации ожидать замедления темпов роста инфляции не приходится. По этой причине ФРС США продолжит свою «жесткую» монетарную политику повышения учетной ставки и сокращения баланса. Все это будет способствовать укреплению курса американского доллара и падению рынка акций. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.
Безработица в&nbsp;США (%). Источник: tradingeconomics.com
Безработица в США (%). Источник: tradingeconomics.com
На данный момент наблюдается противоречивая картина — происходит стагнация реального сектора и рынка недвижимости в совокупности с низкой безработицей. Судя по заявлениям руководства ФРС, оно опасается повторения сценария 1970-х годов. Тогда незначительное замедление темпов ценового роста восприняли как сигнал для смягчения денежно-кредитной политики. Это привело к тяжелым экономическим последствиям в виде высокого уровня инфляции на протяжении 10 лет. ФРС стремится избежать ошибок прошлого и не спешит снижать ставки, продолжая наблюдение за поведением рынка и показателями инфляции. А вот последние весьма далеки от желаемых отметок.
На этом фоне ведущие аналитики повысили свой прогноз по предельному значению ключевой ставки ФРС США до 5,21% годовых к концу нынешнего года. Это весьма сдержанная оценка на фоне ожиданий нового цикла роста нефтяных цен. В случае его начала темпы увеличения инфляции в США снова ускорятся и это потребует от ФРС решительных шагов в рамках политики дальнейшего ужесточения монетарной политики. Все это приведет к укреплению доллара США относительно других мировых валют.
Прогноз учетной ставки в&nbsp;США (%). Источник: tradingeconomics.com.
Прогноз учетной ставки в США (%). Источник: tradingeconomics.com.
По мнению одного из ведущих аналитиков Goldman Sachs Group Inc. Джеффа Карри (Jeffrey Currie), нефть будет дорожать следующие 2 года из-за проблем с производственными мощностями. Дополнительно усложнят ситуацию санкции на российскую нефть и увеличение спроса на энергоносители со стороны КНР. Кроме того, падение инвестиций в разведку и добычу полезных ископаемых по всему миру может привести к глобальному дефициту углеводородного сырья. По этим причинам в долгосрочной перспективе инфляция по-прежнему останется высокой.
По материалам:
RoboForex
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.