Что происходит с фондовыми рынками в условиях военного положения — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Что происходит с фондовыми рынками в условиях военного положения

Сегодня 10:25Личные финансы
26
Что происходит с фондовыми рынками в условиях военного положенияЧто происходит с фондовыми рынками в условиях военного положения
Фондовый рынок Украины, и до военных событий не демонстрировавший бурного роста, а сейчас почти полностью остановился. Фактически в обращении доступны только военные облигации. Так что «пациент» скорее жив, или ...?
Какие возможности, перспективы, гарантии и риски существуют для частного инвестора в Украине и за ее пределами, стоит ли волноваться за текущие инвестиции в украинские ценные бумаги — будем разбираться с экспертами бесплатного онлайн вебинара при поддержке Finance.ua — «Фондовый рынок Украины в условиях военного положения».
Ключевые вопросы к обсуждению:
  • Чем живет фондовый рынок Украины: инвестиционные потери и трофеи для рационального инвестора.
  • Какие инструменты доступны сейчас инвестору в Украине — подробный обзор.
  • Инвестиции в оборонный сектор государства (военные облигации): возможности и риски для частного инвестора, помощь стране. Доходность, сроки.
  • Облигации: корпоративные, государственные, евробонды — есть ли спрос на вторичном рынке, возможность приобрести, когда ожидать новых эмиссий?
  • Гарантии защиты инвестиций в Украине в случае ухудшения экономической ситуации, банкротства брокера или эмитента.
  • Как диверсифицировать сбережения, ребалансировать портфель: сколько держать в кэше, есть ли смысл уходить в драгоценные металлы как защитный актив, а может все-таки крипта?
  • Обзор зарубежных фондовых рынков: прогнозы, факторы влияния, возможности и риски.
  • Инвестиционный климат, когда закончится война: как подготовиться и занять максимально удобную позицию.
Приглашаем всех желающих на прямой эфир, где вы можете лично задать вопрос экспертам 24 марта с 12:00 до 13:00.
Или смотрите запись на YouTube-канале финансового канала Минфин в удобное для вас время. Получить ссылку на трансляцию и уведомление о событии можно зарегистрировавшись по ссылке.
Участие бесплатное.

Сохраняем спокойствие и сбережения, поддерживаем Украину.

По материалам: Finance.UA
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.