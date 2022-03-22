Что происходит с фондовыми рынками в условиях военного положения — Finance.ua

Что происходит с фондовыми рынками в условиях военного положения

Сегодня 10:25 — Личные финансы

Что происходит с фондовыми рынками в условиях военного положения

Фондовый рынок Украины, и до военных событий не демонстрировавший бурного роста, а сейчас почти полностью остановился. Фактически в обращении доступны только военные облигации. Так что «пациент» скорее жив, или ...?

Какие возможности, перспективы, гарантии и риски существуют для частного инвестора в Украине и за ее пределами, стоит ли волноваться за текущие инвестиции в украинские ценные бумаги — будем разбираться с экспертами бесплатного онлайн вебинара при поддержке Finance.ua — «Фондовый рынок Украины в условиях военного положения».

Ключевые вопросы к обсуждению:

Чем живет фондовый рынок Украины: инвестиционные потери и трофеи для рационального инвестора.

Какие инструменты доступны сейчас инвестору в Украине — подробный обзор.

Инвестиции в оборонный сектор государства (военные облигации): возможности и риски для частного инвестора, помощь стране. Доходность, сроки.

Облигации: корпоративные, государственные, евробонды — есть ли спрос на вторичном рынке, возможность приобрести, когда ожидать новых эмиссий?

Гарантии защиты инвестиций в Украине в случае ухудшения экономической ситуации, банкротства брокера или эмитента.

Как диверсифицировать сбережения, ребалансировать портфель: сколько держать в кэше, есть ли смысл уходить в драгоценные металлы как защитный актив, а может все-таки крипта?

Обзор зарубежных фондовых рынков: прогнозы, факторы влияния, возможности и риски.

Инвестиционный климат, когда закончится война: как подготовиться и занять максимально удобную позицию.

Приглашаем всех желающих на прямой эфир, где вы можете лично задать вопрос экспертам 24 марта с 12:00 до 13:00.

Или смотрите запись на YouTube-канале финансового канала Минфин в удобное для вас время. Получить ссылку на трансляцию и уведомление о событии можно зарегистрировавшись по ссылке

Участие бесплатное.

Сохраняем спокойствие и сбережения, поддерживаем Украину.

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