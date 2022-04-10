Что предусматривает Закон о продовольственной безопасности во время войны: разъяснения Минагрополитики — Finance.ua

Закон о создании условий для обеспечения продовольственной безопасности в условиях военного положения вступил в силу 7 апреля. Закон направлен на быстрое вовлечение сельскохозяйственных земель в производство сельскохозяйственной продукции в условиях военного положения.
Так, поскольку «довоенным» земельным законодательством предусмотрена довольно длительная и сложная процедура решения вопросов передачи государственных и коммунальных земель в аренду и оформление такой передачи (разработка проектов землеустройства, проведения земельных аукционов и т.п.), что в условиях военного времени страна не может себе позволить, Закон приостанавливает на период военного времени применение большого количества таких процедур с целью облегчения и ускорения доступа аграриев к земле.
В условиях войны для сельского хозяйства должны использоваться все доступные земли в течение ближайших нескольких недель.
Закон вводит в законодательство упрощенные правовые механизмы, обеспечивающие:
автоматическое обновление на 1 год действия договоров на использование земельных участков сельскохозяйственного назначения всех форм собственности;
упрощенный порядок передачи в аренду для ведения товарного сельскохозяйственного производства земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности органами власти;
упрощенный порядок передачи в аренду для ведения товарного сельскохозяйственного производства земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности их постоянными землепользователями и эмфитевтами;
передачу арендаторами и субарендаторами прав аренды и субаренды земельных участков сельскохозяйственного назначения всех форм собственности для ведения сельского хозяйства;
порядок государственной регистрации договоров по земле;