Что предусматривает Закон о продовольственной безопасности во время войны: разъяснения Минагрополитики — Finance.ua
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Что предусматривает Закон о продовольственной безопасности во время войны: разъяснения Минагрополитики

Сегодня 19:07Личные финансы
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Закон о создании условий для обеспечения продовольственной безопасности в условиях военного положения вступил в силу 7 апреля. Закон направлен на быстрое вовлечение сельскохозяйственных земель в производство сельскохозяйственной продукции в условиях военного положения.
В Минагрополитики поделились разъяснением об основных функциях и нововведениях, предусмотренных Законом.
Так, поскольку «довоенным» земельным законодательством предусмотрена довольно длительная и сложная процедура решения вопросов передачи государственных и коммунальных земель в аренду и оформление такой передачи (разработка проектов землеустройства, проведения земельных аукционов и т.п.), что в условиях военного времени страна не может себе позволить, Закон приостанавливает на период военного времени применение большого количества таких процедур с целью облегчения и ускорения доступа аграриев к земле.
В условиях войны для сельского хозяйства должны использоваться все доступные земли в течение ближайших нескольких недель.
Закон вводит в законодательство упрощенные правовые механизмы, обеспечивающие:
  • автоматическое обновление на 1 год действия договоров на использование земельных участков сельскохозяйственного назначения всех форм собственности;
  • упрощенный порядок передачи в аренду для ведения товарного сельскохозяйственного производства земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности органами власти;
  • упрощенный порядок передачи в аренду для ведения товарного сельскохозяйственного производства земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности их постоянными землепользователями и эмфитевтами;
  • передачу арендаторами и субарендаторами прав аренды и субаренды земельных участков сельскохозяйственного назначения всех форм собственности для ведения сельского хозяйства;
  • порядок государственной регистрации договоров по земле;
  • подписание договоров квалифицированными электронными подписями.
Подробное объяснение о каждом изменении Минагрополитики можно найти по ссылке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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