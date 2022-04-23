Что предлагают украинцам платежные системы, компании и зарубежные банки — Finance.ua

Что предлагают украинцам платежные системы, компании и зарубежные банки

Сегодня 09:02 — Финтех и Карты

Что предлагают украинцам платежные системы, компании и зарубежные банки

Зарубежные банки и платежные системы предлагают специальные условия для украинцев, чтобы облегчить возможность перевода денег от родственников из Украины, а также расчеты за границей.

PayPal. Компания разрешила вывод со своих счетов на украинские банковские карты, при этом до 30 июня отменила все комиссии по переводам на эти карты. Счета PayPal можно использовать для получения переводов из любой страны мира, переводов и вывода.

Wise. Украинцам предлагают зарегистрироваться, открыть карту и делать переводы. Платежи можно отправлять и получать без использования банковских реквизитов: внутри Wise можно производить переводы по адресу электронной почты или номеру мобильного телефона.

Revolut. Известный английский необанк Revolut упростил регистрацию для оказавшихся за рубежом украинцев: достаточно указать любой европейский адрес и прикрепить скрин загранпаспорта. Revolut позволяет открыть мультивалютный счет. В перечне — 30 валют, включая доллар США, евро, польский злотый, английский фунт и многое другое.

Банки в Польше. PKO Bank Polski существенно облегчило процедуру открытия банковского счета. Теперь достаточно предъявить украинскую ID-карту и оформленный польский регистрационный номер PESEL (аналог украинского ИНН). Банк открывает для украинцев счет «PKO Счет без Границ», при этом комиссия за обслуживание счета и карты, которая выдается к нему, не берется.

Банки в Чехии. В Чехии банки предлагают украинским беженцам бесплатное открытие и обслуживание банковских счетов. На эти счета также поступает пособие от государства.

Банки Австрии. В Австрии можно открыть счет (он называется Beihilfenkonto — «резервный счет») и получить карту в банке BAVAG P.S.K. Для этого понадобится загранпаспорт и знание немецкого языка. Через несколько дней банк выдает карту к счету, за пользование которым придется заплатить около 3 евро в месяц. На выходе — счет в солидном западном банке плюс карта, которую можно использовать для расчетов в любой стране Европы. Комиссии за внесение наличных денег на счет нет.

Банки Испании. Испанские банки пока не очень торопятся помогать украинским беженцам. Те из украинцев, кто успел получить местный NIE (numero de identitat de extrang) — «идентификационный код иностранца», могут открыть счет в испанском банке. Но положить на него смогут чуть более 4 тысяч евро.

Впрочем, выход есть: банковский счет можно открыть в любой другой более лояльной стране. А в Испании — пользоваться этими деньгами, имея к ним доступ через карту или интернет-банк.

Visa и MasterCard. Компания Bolt, которая разработала приложение для вызова такси, поддерживает украинцев, выехавших в Европу, и предлагает бесплатные поездки или поездки со скидкой в Европе для держателей карт Visa, эмитированных украинскими банками. Компания MasterCard никаких акций, направленных на поддержку украинских беженцев, не объявляла.

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