Что поможет бизнесу продолжать работать в условиях войны — предложения ЕБА — Finance.ua
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Что поможет бизнесу продолжать работать в условиях войны — предложения ЕБА

Казна и Политика
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Что поможет бизнесу продолжать работать в условиях войны — предложения ЕБА
Что поможет бизнесу продолжать работать в условиях войны — предложения ЕБА
Несмотря на очень сложные условия, бизнесу в Украине удается адаптироваться к вызовам войны.
Европейская Бизнес Ассоциация подготовила предложения по поводу того, как государство может поддержать и помочь бизнесу.
Как отмечается, чтобы облегчить планирование бизнес-деятельности, следует как можно быстрее принять законопроект о бронировании военнообязанных на период мобилизации в военное время, исключающий наличие мобилизационной задачи как единственной предпосылки бронирования сотрудников, а также как можно быстрее подписать постановление о «єВідрядження» или другой действенный механизм, чтобы бизнес имел возможность осуществлять краткосрочные командировки за границу.
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Для бизнеса чрезвычайно важно обеспечить предсказуемую налоговую и финансовую политику во время действия военного положения, а также поддерживать конструктивное взаимодействие между властью и бизнесом, чтобы компании были проинформированы о планах власти и могли заранее реагировать.
Для улучшения пропускной способности железнодорожных и автомобильных западных пограничных переходов требуется дальнейшее развитие пограничной инфраструктуры и введение электронной очереди для автомобильных перевозчиков.
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Пока еще не решен вопрос с блокировкой растаможки и последующей поставки заведениям здравоохранения лекарственных средств в качестве гуманитарной помощи, которые были ввезены на таможенную территорию Украины как коммерческий груз до 24 февраля и находятся на таможенных складах.
Важной реформой будет подписание соглашения о промышленном безвизе с ЕС (о взаимном признании процедур оценки соответствия и маркировки) и его расширении на новые сектора, а также продолжении дерегуляции.
Неотложным вопросом является разработка и принятие законов, которые будут стимулировать развитие нашего военного и безопасностного сектора, а именно закон об обращении оружия, частной детективной деятельности, частно-государственном партнерстве в оборонной отрасли.
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Бизнес ждет реформы системы уплаты отчислений с техники и носителей информации, а также обновления законодательства о защите прав потребителей и электронной коммерции с целью их гармонизации с законодательством ЕС. Не только на военное время, но и на постоянной основе бизнес нуждается в обновлении трудового кодекса, а также разработке и внедрении пенсионной реформы.
Крайне актуальными остаются предложения по увеличению лимитов по безналичным расчетам за рубежом с использованием гривневых корпоративных платежных карт и упрощению условий осуществления переводов валютных средств для уплаты процентов иностранным инвесторам в соответствии с заключенными кредитными договорами.
Следует упростить систему отчетности по платежным операциям, осуществленным с применением корпоративных платежных карт, и удовлетворить потребность страховщиков в выполнении своих обязанностей по уплате перестраховых премий по договорам перестрахования с перестраховщиками-нерезидентами.
В экологической сфере необходимо решить вопрос с практической реализацией освобождения предприятий от уплаты эконалога путем законодательного установления перечня территорий, где ведутся активные боевые действия или тех, которые находятся под оккупацией.
В секторе энергетики необходимо обеспечить неизменность законодательно предоставленных гарантий для инвесторов в ВИЭ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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