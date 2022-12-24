Что покупают и сколько тратят украинцы в конце года — Finance.ua

Что покупают и сколько тратят украинцы в конце года Сегодня 10:24 — Личные финансы

Что покупают и сколько тратят украинцы в конце года

Ноябрь-декабрь — активный период сезонных покупок и подготовки к Новому году. Однако настроения среди покупателей в этом году несколько отличаются, а чаще всего украинцы интересуются товарами для создания домашнего уюта и комфорта.

Об этом говорится в аналитике OLX.

Отмечается, что в конце года украинцы больше всего интересуются товарами в категориях Дом и сад и Мода и стиль.

Так, в период с 20 ноября по 13 декабря пользователи OLX более 3,3 миллиона раз откликались на объявления о товарах для дома и 2,3 миллиона раз интересовались покупкой одежды и аксессуаров. По сравнению с прошлым годом интерес к этим категориям вырос на 42% и 9% соответственно. А вот спрос на детские товары, наоборот, снизился на 14% в соответствии с показателем 2021 года и составил 1,8 миллиона отзывов.

Что касается ассортимента товаров, то на протяжении 20 ноября — 13 декабря количество объявлений в категориях было следующим:

Мода и стиль — 3,43 млн; Детский мир — 3,42 млн; Дом и сад — 1,65 млн; Хобби, отдых и спорт — 1,58 млн.

Если детализировать, что больше всего интересовало покупателей в этих категориях, то лидируют по количеству откликов детская и женская одежда, а также игрушки.

При этом среди предметов интерьера больше всего вырос спрос на светильники — почти вчетверо. Более чем в 5 раз выросла популярность спортивных вещей как среди женщин, так и среди мужчин. Более чем в 2 раза вырос спрос на женскую домашнюю одежду, а также на мужские свитера и кофты.

В течение 20 ноября-13 декабря средний чек покупки по OLX Доставка составил 786 гривен. В прошлом году эта сумма была на 257 гривен ниже. При этом больше всего украинцы тратили на товары для хобби, отдыха и спорта — в среднем 1 500 гривен. Средняя стоимость заказа в категории «Дом и сад» составила 1186 гривен, а покупка одежды и детских вещей обходилась около 569 и 606 гривен соответственно.

В то же время самый высокий средний чек покупки был среди таких товаров:

Музыкальные инструменты — 3 337 грн; Детские автокресла — 1 508 грн; Наручные часы — 1 300 грн; Детские коляски — 1 003 грн; Детская мебель — 974 грн.

Также в этом году украинцы делали больше заказов в разделе «Подарки». По данным OLX Доставка, количество сделок выросло втрое в соответствии с аналогичным периодом 2021 года. Так, чаще всего пользователи заказывали:

подарочные коробки и упаковку (средний чек 317 грн);

подарки для мужчин (522 грн);

подарки для женщин (488 грн);

подарки на Новый год (389 грн.);

подарки ручной работы (532 грн).

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Діло По материалам:

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