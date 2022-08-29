Что означает работа с нефиксированным рабочим временем — Finance.ua
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Что означает работа с нефиксированным рабочим временем

Казна и Политика
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В Главном управлении Гоструда в Запорожской области сообщили, что означает работа с нефиксированным рабочим временем.
Трудовой договор с нефиксированным рабочим временем — это способ организации выполнения работы, при котором работник выполняет свои трудовые обязанности периодически только в случае необходимости по требованию работодателя.
При этом максимальная продолжительность работы не может превышать нормальную продолжительность — 40 часов в неделю.
Оплате подлежит вся фактически выполненная работником работа, но оплата не может быть меньше, чем за 32 часа работы в месяц.
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Работники с нефиксированным рабочим временем имеют все права и гарантии, предусмотренные трудовым законодательством, в частности, право на ежегодные отпуска, выходные дни, на оплату труда в повышенном размере за работу в ночное время, выходные, во вредных условиях и т.д. (Статья 21-1 Кодекса законов о труде Украины).
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По материалам:
Finance.ua
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