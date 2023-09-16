Что обязательно нужно сделать беженцам в Чехии в сентябре — Finance.ua

Что обязательно нужно сделать беженцам в Чехии в сентябре Сегодня 11:35 — Личные финансы

Что обязательно нужно сделать беженцам в Чехии в сентябре

До 30 сентября истекает срок для личного продления визы временной защиты украинцев, предварительно регистрировавшихся онлайн. Это позволит продлить действие защиты до 31 марта 2024 года.

В то же время до конца месяца необходимо продлить и медицинскую страховку, сообщает proukrainu.blesk.cz

Украинцы, подавшие онлайн-заявку на продление временной защиты на портале МВД Чехии, имеют продленную защиту до 30 сентября 2023 года. До окончания этого срока необходимо лично прийти в приемное отделение OAMP МВД ЧР (Департамент убежища и миграционной политики) или КАСPU (Краевой центр помощи Украине), чтобы действие статуса продлили до 31 марта 2024 года.

После получения визовой наклейки следует продлить и медицинскую страховку, которую следует предъявлять во время визитов к врачу. Большинство украинцев застрахованы в компании VZP. Там были опубликованы листовки с базовой информацией.

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Украинцам следует подать заявление в свою страховую компанию для получения новой «подлежащей замене карты медицинского страхования». Заявление на выдачу новой карты VZP можно подать онлайн. Это можно сделать не ранее, чем пройдет 5 рабочих дней после продления временной защиты в отделении OAMP МВД Чехии или KACPU.

У тех, кто еще не посетил отделение страховой компании, сейчас действует только продленное страхование онлайн, которое завершится 30 сентября. Поэтому до конца месяца необходимо явиться лично в ближайшее отделение страховой компании, в которой застрахован беженец. Там нужно получить оригинал страхового полиса, который будет действителен до 31 марта 2024 года.

Впрочем, украинцы после 150 дней с момента получения временной защиты в Чехии не имеют права на оплачиваемое государством страхование. Это касается беженцев 18−65 лет.

После этого срока необходимо обратиться в страховую компанию и сообщить, как в дальнейшем будет оплачиваться страховка. Человек может сам платить минимальные взносы 2336 чешских крон (3784 грн) в месяц. Или при трудоустройстве страховку оплачивает работодатель. Если человек осуществляет систематический уход за несовершеннолетними детьми, медицинскую страховку оплатит государство.

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

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