Что нужно знать водителям об электронной очереди для пересечения границы — Finance.ua
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Что нужно знать водителям об электронной очереди для пересечения границы

Технологии&Авто
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Что нужно знать водителям об электронной очереди для пересечения границы
Что нужно знать водителям об электронной очереди для пересечения границы
В Украине уже несколько месяцев работает электронная очередь на границе. Воспользоваться ею могут водители грузовиков.
«єЧерга» — это бесплатный сервис, с помощью которого международные перевозчики могут стать в очередь на границе и наблюдать онлайн, как она движется. Система автоматически посылает сообщения на телефон автомобилиста с приблизительным расчетом времени пересечения границы.
Проект призван увеличить поток грузового транспорта и сократить расходы на транспортировку товаров. Водители могут планировать свой график, поскольку максимально точно знают время прохождения таможенного контроля.
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Стать в электронную очередь можно только в том случае, если у вас есть лицензия на перевозку через «Шдях» или вы относитесь к категориям лиц, которым разрешено пересекать границу в период действия военного положения.
Что для этого нужно сделать:
  1. При посещении сайта впервые нужно пройти регистрацию;
  2. После этого нажмите «Стать в очередь»;
  3. Выберите пункт пропуска и продолжите процедуру;
  4. Укажите данные водителя (здесь можно внести информацию о втором водителе, если он есть);
  5. Внесите данные транспортного средства. Если в отношении вас была внесена заявка через «Шлях», номер авто подтянется автоматически;
  6. Заполните таможенную декларацию;
  7. Проверьте и подтвердите данные;
  8. Нажмите «Стать в очередь».
О состоянии движения очереди можно проследить в разделе «Мои очереди».

Справка Finance.ua:

  • Аналитики назвали самые популярные модели автомобилей на европейском рынке в 2023 году. По данным аналитической компании Jato Dynamics, за февраль в Европе было продано чуть больше 900 тысяч новых автомобилей. Значительный рост продаж зафиксирован в Бельгии, Италии, Испании и Великобритании. Только на Кипре, в Финляндии, Норвегии и Швеции наблюдался спад.
  • Эксперты считают, что продажи автомобилей в Европе улучшились благодаря конкурентным сделкам и выгодным предложениям от производителей. К примеру, Tesla существенно снизила цены на свои авто в Великобритании.
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По материалам:
mmr.ua
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