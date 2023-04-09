Что нужно знать водителям об электронной очереди для пересечения границы — Finance.ua

Что нужно знать водителям об электронной очереди для пересечения границы Сегодня 05:04 — Технологии&Авто

Что нужно знать водителям об электронной очереди для пересечения границы

В Украине уже несколько месяцев работает электронная очередь на границе. Воспользоваться ею могут водители грузовиков.

«єЧерга» — это бесплатный сервис, с помощью которого международные перевозчики могут стать в очередь на границе и наблюдать онлайн, как она движется. Система автоматически посылает сообщения на телефон автомобилиста с приблизительным расчетом времени пересечения границы.

Проект призван увеличить поток грузового транспорта и сократить расходы на транспортировку товаров. Водители могут планировать свой график, поскольку максимально точно знают время прохождения таможенного контроля.

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Стать в электронную очередь можно только в том случае, если у вас есть лицензия на перевозку через «Шдях» или вы относитесь к категориям лиц, которым разрешено пересекать границу в период действия военного положения.

Что для этого нужно сделать:

При посещении сайта впервые нужно пройти регистрацию; После этого нажмите «Стать в очередь»; Выберите пункт пропуска и продолжите процедуру; Укажите данные водителя (здесь можно внести информацию о втором водителе, если он есть); Внесите данные транспортного средства. Если в отношении вас была внесена заявка через «Шлях», номер авто подтянется автоматически; Заполните таможенную декларацию; Проверьте и подтвердите данные; Нажмите «Стать в очередь».

О состоянии движения очереди можно проследить в разделе «Мои очереди».

Справка Finance.ua:

Аналитики назвали самые популярные модели автомобилей на европейском рынке в 2023 году. По данным аналитической компании Jato Dynamics, за февраль в Европе было продано чуть больше 900 тысяч новых автомобилей. Значительный рост продаж зафиксирован в Бельгии, Италии, Испании и Великобритании. Только на Кипре, в Финляндии, Норвегии и Швеции наблюдался спад.

Эксперты считают, что продажи автомобилей в Европе улучшились благодаря конкурентным сделкам и выгодным предложениям от производителей. К примеру, Tesla существенно снизила цены на свои авто в Великобритании.

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