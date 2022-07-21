Что нужно учитывать заемщику, чтобы пользоваться кредитными средствами наиболее эффективно — Finance.ua

Что нужно учитывать заемщику, чтобы пользоваться кредитными средствами наиболее эффективно Сегодня 08:30 — Финтех и Карты

Что нужно учитывать заемщику, чтобы пользоваться кредитными средствами наиболее эффективно

Кредитка способна сделать вашу жизнь гораздо удобнее. Главное — подобрать ту карту, которая подойдет вам лучше всего, и правильно ею пользоваться.

Finance.ua совместно Идея Банком рассказывает о том, что нужно учитывать заемщику, чтобы пользоваться кредитными средствами наиболее эффективно.

Вопрос безопасности наличных денег в военное время можно решить с помощью депозита или ячейки в надежном банке. Но средства на кредитке также нужно обезопасить от мошенников, ведь даже сейчас они никуда не деваются, а некоторые, напротив, активизируются.

Главные правила пользования кредиткой:

банкиры предлагают позаботиться о безопасности онлайн-платежей, изначально установив на них нулевой лимит. Еще один важный момент — иметь финансовый номер в банке, на который приходят уведомления о транзакциях и подтверждения операций, в частности — 3D-secure;

банки всегда ценят заемщиков, ответственно относящихся к взятым на себя обязательствам. В частности, к срокам погашения. Клиент избежит излишних расходов, если учитывать сроки зачисления средств на счет;

льготный период — очень приятная функция кредитной карты. Ее смысл ясен: банк дает определенный промежуток времени, в течение которого можно бесплатно воспользоваться кредитным лимитом. Но не все знают о том, что кроме продолжительности периода нужно знать, как именно он считается. Вопрос чаще всего в расчетной дате, к которой нужно закрыть долг на карте. Эту дату нужно обязательно сверить с договором, от этого зависит, когда вам нужно рассчитаться с банком;

есть люди, активно использующие кредитки для снятия наличных за счет кредитного лимита. По тарифам многих банков это очень невыгодная операция, ведь придется платить и комиссию за снятие и проценты за все время пользования наличными. Но есть карты, с которых можно бесплатно снимать в Украине и за границей собственные средства;



сейчас самое время пересмотреть свой довоенный ассортимент кредитных карт из разных банков. Несколько крупных банков уже объявили о прекращении льготных условий по обслуживанию карт, поэтому есть смысл перепроверить тарифы на обслуживание в разных банках и выбрать те кредитки, которые действительно не будут обременительны. Изучите рынок и посмотрите, что нового предлагают банки в ответ на ожидания клиентов в условиях военного времени.



Подробнее о советах, как безопасно и разумно распорядиться кредитными средствами — читайте в нашем материале Пользование кредиткой: правила военного времени

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